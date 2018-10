Cita especial para David Simón

El del sábado no va a ser un partido más para David Simón. Tras nacer y crecer en la disciplina de Las Palmas, se prepara para volver a la que fue su casa pero vistiendo por primera vez otros colores, una experiencia que hace años ni se plantearía "no esperaba jugar allí con otra camiseta". "Volver a casa, al equipo donde estuve muchísimos años, es un partido con sentimiento tras tantos años allí, pero ahora soy del Dépor", afirmó el defensa. Una vuelta a casa en la que tendrá presente todo lo vivido en las islas. "Recuerdo lo que aprendí y lo que me costó llegar... y al final llegó la oportunidad". Aunque el lateral tiene claro que nada le despistará del objetivo de traerse los tres puntos, porque su etapa pío pío "es pasado, aquí estoy feliz y cada día más a gusto. Estamos felices yo y mi familia. Fue una decisión acertada".

David Simón espera que tanto él como su paisano Vicente sean bien recibidos en Las Palmas porque "hemos sido profesionales. Puede salir mejor o peor la cosas, pero profesionalmente estuvimos impecables". De lo que no tiene duda es del acierto al tomar la decisión de unirse al Deportivo. "Intento devolver la confianza. Estoy muy contento con el equipo, todos trabajan, así se consiguen los objetivos. Todos tendrán su momento"

El defensa cree que la del sábado será la cita más exigente que van a afrontar al medir las fuerzas "de dos de los equipos a batir". Analizó a su exequipo, alabando a los de Manolo Jiménez: "aspiran al ascenso, han fichado muy buenos jugadores" considera el exunionista.

Parte de su felicidad en A Coruña está motivada por la buena marcha a nivel deportivo, tanto en lo colectivo como en lo individual. David Simón considera que sigue creciendo como jugador a las órdenes de Natxo González. "Sigo aprendiendo, se aprende muchísimo con este cuerpo técnico".