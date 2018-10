"Será un partido de Primera"

Toni Otero, director deportivo de Las Palmas se ha pasado por los micrófonos de Coruña Deportiva para analizar el choque de este sábado. Un encuentro entre dos equipos llamados a pelear por el ascenso, un objetivo que no esconde el arquitecto de la plantilla. "Dépor y Las Palmas sabemos que el objetivo es el ascenso. Podemos no decir la palabra para no meter presión pero ese es el objetivo". Coruñeses e isleños ocupan puestos de honor en la tabla, aunque Otero se decanta por no sacar conclusiones precipitadas."Los equipos hasta el final de febrero no definen posiciones. Hay que estar ahí para no descolgarse" y decidir en el arreón final. "La gente que fracasa es la que no lo intenta. Si no lo intentas es un fracaso" aseveró el ejecutivo al ser preguntado por las consecuencias de que cualquiera de los dos equipos no consiguiesen el ascenso de categoría.

La Unión Deportiva afronta el encuentro tras un doloroso empate frente al Mallorca luego de ir dominando 0-2 a los bermellones. Un revés que provocó algunas críticas dirigidas al técnico de los pío Pío, Manolo Jiménez. Un ambiente que rebate Toni Otero: "Yo he escuchado más ruido de sable en Coruña al principio que en Canarias. El equipo va creciendo y madura". Eso sí, el director deportivo avisa de la necesidad de paciencia para afrontar los momentos en los que lleguen los baches. "No todos vamos a ascender. Habrá momentos difíciles y el que sea maduro en esos momentos se llevará el gato al agua"

Toni Otero alabó el trabajo de su homólogo en A Coruña, Carmelo Del Pozo: "Los dos hemos hecho una gran apuesta por formar una plantilla importante. Carmelo ha hecho un grandísimo trabajo". También tuvo buenas palabras para Natxo y su plantel, considerando que los coruñeses "han ido creciendo, tiene el sello de su entrenador, son peligrosos y los jóvenes han dado un paso".