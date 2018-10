El PP de Santa Pola pide la dimisión de la alcaldesa y la concejala de Deportes

La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, y la concejal de Deportes, María Dolores Tomás, han sido citadas a declarar el próximo 27 de noviembre en los juzgados de Elche, en relación a la celebración de la XIX Media Maratón del municipio.

La citación se produce tras la denuncia del Partido Popular de Santa Pola ante la Fiscalía que apunta a los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. El PP expone en su denuncia que el coste de la celebración de la Media Maratón del pasado 21 de enero superó los 100.000 euros y que la empresa organizadora tuvo unos ingresos, por el precio cobrado a cada corredor, de unos 150.000 euros.

Además, se precisa que Intervención no emitió ningún informe porque "no se comprometía gasto alguno" para el Ayuntamiento. El PP asegura que "no resulta cierto" y que se acallaron los datos que efectivamente tuvo la Media Maratón. Según los populares, días ante del decreto de Alcadía que autorizaba la prueba se habían realizado el 80% de las actuaciones necesarias para la práctica. Para el Partido Popular, la contratación se realizó de forma directa, sin concurso ni licitación alguna lo que a su juicio "supone una violación de las normas de contratación administrativa más elementales".

El PP ha insistido en que el contrato debería haberse ajustado a la categoría de servicios de espectáculos. Apuntan, asimismo, que no podría ser considerado un contrato menor dado que "aunque el precio a satisfacer por el Ayuntamiento de Santa Pola a la empresa privada organizadora es nulo, el valor estimando no lo es".

Tras conocer la citación, la presidenta del Partido Popular de Santa Pola, Loreto Cascales, ha asegurado a Radio Elche que "por coherencia política" tanto la alcaldesa, Yolanda Seva, como de la edil de Deportes, María José Tomás, deberían presentar su dimisión. Cascales ha recordado que, del mismo modo, miembros del equipo de gobierno ya pidieron la dimisión de concejales del Partido Popular como Miguel Zaragoza, investigado por el caso de la clínica Gran Alacant.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, ha afirmado que aún no sabe la causa por la que se la cita a declarar ya que todavía no se ha personado. En cualquier caso, ha asegurado que si es por la Media Maratón de Santa Pola, lo que ha hecho el actual equipo de gobierno es lo mismo que hacía el anterior durante 30 años. Se autoriza la organización de la prueba, no se adjudica y no es ninguna contrata. Yolanda Seva afirma que "el Ayuntamiento actual ha hecho lo mismo que hacía el anterior".