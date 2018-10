Podemos Elx demanda formación para el personal de las farmacias para la detección de violencias machistas

Podemos Elx ha demandado al equipo de gobierno más implicación en la lucha contra las violencias machistas. Desde la formación morada han pedido que se imparta formación al personal de las farmacias, pues son estas en muchas ocasiones el primer lugar donde las víctimas acuden.

La responsable del área de Feminismo, Teresa Soriano, ha destacado que esta medida es especialmente necesaria en las pedanías y el mundo rural, ya que la cercanía y accesibilidad de las farmacias hace que sea el primer lugar donde acudir al no existir centros de salud. Soriano ha señalado que no valen excusas de que no hay dinero ya que el año pasado un 20% del presupuesto municipal destinado a inversiones no se gastó y fue directamente a pagar deuda de los bancos.

La formación morada incide en que el equipo de gobierno no debe esperar a que se ejecute el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género ni a que lleguen recursos de la Generalitat para adoptar medidas, por lo que debería anticiparse tomándose en serio este tema tan importante.