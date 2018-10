Gaspar Vañó y Pedro Íñiguez, misión cumplida

El paratriatleta de Elda con deficiencia visual Gaspar Vañó Pérez acompañado de su guía, Pedro Íñiguez Fernández, ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER después de que el pasado sábado se proclamará campeón de Europa de paratriatlón en el Campeonato de Europa de Multideporte que se disputó en Ibiza.

Han recordado una prueba que “no fue nada fácil” teniendo en cuenta el trazado diseñado para el segmento de carrera“donde no se tuvo en cuenta las características de los deportistas con discapacidad” y lo mal que lo pasaron en el de nado. “Teníamos que llegar a una isla situada frente a la costa de Ibiza y al dar la vuelta no había referencias por lo que tuvimos que guiarnos por la intuición de Pedro” manifestaba Gaspar destacando que “tuvimos que sortear a otros nadadores que no tuvieron en cuenta que nosotros íbamos atados y a veces, se metían en medio e incluso llegaron a hundirnos”. En el segmento de bicicleta lo tuvieron algo más “fácil” porque “al estar el firme mojado por la lluvia, la organización decidió suprimir una vuelta por lo que, en lugar de los 90 Km previstos, hicimos la mitad”.

Gaspar Vañó (D) y su guía, Pedro Íñiguez / Cadena SER

Cabe recordar que Gaspar Vañó invirtió un total de 3h 47´ 31” después de que en el segmento de nado (1,9 Km) hiciera un crono de 39´ 38”, en el de bicicleta (45 Km) 1h 16´ 58” y en los 21 Km de carrera, 1h 40´ 30”.

Se impusieron al italiano Alberto Ceriani que invertió 4h 37´ 07”.

Este título de campeón de Europa se suma a la medalla de bronce lograda en el Campeonato de España de Guadalajara dándose la circunstancia de que Pedro Íñiguez es la primera temporada que actúa de guía con Gaspar Vañó.

A partir ahora, el paratriatleta de Elda se toma una semana de descanso para iniciar la pretemporada donde tiene in mente un buen número de pruebas como el Maratón de Barcelona, el Campeonato de España e incluso el Campeonato del Mundo de Rumanía al que podrá ir si consigue algún tipo de ayuda económica ya que “los gastos son importantes”.