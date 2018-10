Marlon Velasco toma las riendas del Noia Portus Apostoli

Esta tarde llega al Noia Portus Apostoli el nuevo entrenador del equipo, Marlon Velasco que dirigirá al equipo noiés el resto de temporada. Procedente del Puertollano FS en cuanto a lo deportivo se refiere, Marlon actualmente estaba vinculado al Palma Futsal en donde se dedicaba a la coordinación del área social de dicho club.

En declaraciones al gabinete de comunicación del club noiés, Velasco asegura estar muy feliz de volver a un banquillo “estaba esperando al momento de que llegase una propuesta que me interesara y satisfaciese mis necesidades como entrenador por lo que estoy contento por poder dedicarme a lo que me gusta que es entrenar y me siento un privilegiado por hacer de mi pasión mi profesión”. Marlon además se siente “muy ilusionado con el reto que se me presenta” por eso no quiere dejar de aprovechar “esta nueva oportunidad” y lo intentará hacer con “responsabilidad” debido a la tradicción y la historia del club.

Marlon ya conoce a uno de los jugadores de la plantilla noiesa al que entrenó la pasada temporada, Dani Colorado “para mí es un valor añadido el coincidir con un jugador que conoce tu manera de ser, tu filosofía y tu medología. Esto me facilita las cosas porque es un elemento transportador de mis ideas y exponente de lo que voy a intentar transmitir al grupo”. Al nuevo míster poco le sorprenderá lo que se encontrará en Noia porque los siguió esta temporada “creo que me voy a encontrar a un equipo con mucho compromiso y sacrifico a nivel individual”. Aunque las cosas no están saliendo como esperaban “hay mimbres para competir en todos los partidos y conseguir hacer mejor a los jugadores para hacer un mejor equipo y tener recursos suficientes como para poder ganar a cualquier rival”.

Marlon se incorpora esta misma tarde al entreno, siendo la primera sesión que dirigirá junto a Marcio, el segundo entrenador, y Carlos Rivas, el preparador físico del equipo.