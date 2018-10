Los trabajadores de la UTE Portmany vuelven a denunciar los incumplimientos de la empresa

Los trabajadores de la UTE Portmany, contrata de la limpieza y recogida de basura de Sant Antoni vuelven a denunciar las condiciones de trabajo que tienen.

Dicen desde el Comité de empresa que hace un año se cambió la adjudicataria y "la cosa lejos de mejorar ha empeorado"… Explican que "se realizan contratos por obra y servicio, se encadenan contrataciones de eventuales sin hacerles de plantilla, no se pagan conceptos como horas extra o festivos"…En definitiva, se siguen quejando de una situación que no se soluciona y no descartan volver a movilizarse y realizar concentraciones ante el ayuntamiento porque el consistorio también "se está lavando las manos en la situación".

Cristóbal Aracil miembro del Comité de empresa añade que a pesar de que hace ya semanas que denunciaron las pésimas condiciones de las instalaciones donde trabajan y la nave donde están los camiones, "no se ha hecho nada"... Hablan de "goteras, taquillas rotas, un baño para todo el personal, entre otras deficiencias".

También vuelven a reclamar incremento de la platilla de un 75% para reducir las excesivas cargas de trabajo.