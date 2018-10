Críticas en Formentera por los cierres "reiterados" de la Savina

Tras el enésimo cierre de la Savina, El Partido Popular de Formentera pide que se revise el protocolo de seguridad vigente desde el año 2002, que sirve de referencia tanto a la Autoridad Portuaria de Baleares como a Capitanía Marítima para ordenar el cierre de un puerto en función de la intensidad del viento.

El presidente de la formación, José Alcaraz, dice también que es fundamental que en la Savina se cuente con un práctico que pueda asesorar a la hora de tomar una decisión de este tipo. Alcaraz pone de ejemplo que en función de la dirección con la que sopla el viento "es mucho más fácil atracar en el puerto de la Pitiusa menor". Recalca los perjuicios que genera una medida de este tipo "desde los estudiantes que se desplazan a Ibiza o los trabajadores del Hospital de Formentera con billete diario de ida y vuelta".

Alcaraz dice que "no ponemos en cuestión la seguridad" pero recalca que la intensidad del viento no es mayor ahora que hace unos años y en esas fechas "no se cerraba tantas veces la Savina como ahora". Dice también que se vaticina un invierno "complicado y que hay que tomar medidas para evitar la incomunicación de la isla".

El presidente del PP señala que también las navieras que operan entre las Pitiusas han pedido cambios en el protocolo de seguridad "para adaptarlo a la realidad actual"·

Capitanía Marítima no descarta cambios.

Cosciente del debate abierto en Formentera, el Capitán Marítimo de las Pitiusas, Luis Gascón dice que ya planteó en la reunión del Consejo de Navegación celebrado la pasada semana la posibilidad de revisar el protocolo actual por el que se decreta el cierre de un puerto. Sin embargo, Gascón dice que ahora hay una serie de directrices que deben cumplirse "porque lo único que buscan es velar por la seguridad de los buques y de las personas".

El Capitán Marítimo señala también que si hay cambios "no se pueden hacer de cualquier manera, sino respetando una serie de circunstancias que permitan que se pueda operar sin correr riesgos en las instalaciones portuarias".

Gascón rechaza de plano dotar de un práctico a la Savina. Afirma que sólo en las instalaciones portuarias en las que atracan buques de grandes dimensiones se debe contar con esta figura. Destaca que las operaciones portuarias de prácticaje "son obligatorias cuando atracan una gran cantidad de buques de másd de 500 GT de arqueo". El Capitán Marítimo recalca que sólo un par de barcos de este tamaño operan habitualmente con el puerto de Formentera.

El Capitán Marítimo dice que ahora la climatología es más adversa y cuando se dan una serie de indicadores su obligación es cerrar un puerto "respondiendo a criterios de seguridad".