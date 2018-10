"Me llena de emoción que mis percances le sirvan a la gente de motivación"

A Juan José Padilla no le cogerá desprevenido la inactividad cuando el próximo 18 de diciembre diga adiós al mundo de los toros tras más de un cuarto de siglo. El diestro jerezano se ha estado preparando para ese momento en los últimos meses, de forma que está sabiendo saborear cada segundo en activo. Son muchos los reconocimientos y los elogios que está cosechando después de tanto y tan bueno sembrado. "Me siento orgulloso de una etapa personal y profesional clave. He vivido intensamente mi profesión y decir adiós con tanto cariño y respeto no me lo podía ni imaginar", asegura.

Padilla siente que se está yendo "pero sin anhelo, ni sufrimiento; lo hago desde el convencimiento y la ilusión".

Su última temporada está siendo dura, pero lo da por bueno, "porque si los toros me han castigado no me ha importado porque quería dejar el mejor recuerdo posible". Y es que en estos años, el haber servido de estímulo y de motivación para tantas personas "es algo que me llena de emoción".

Este miércoles emprende viaje a México y Perú, y a la Monumental regresará a principios de diciembre. Por eso sueña con disfrutar de las vísperas de la Navidad de Jerez en la segunda quincena de noviembre.

Después de 18 de diciembre asegura que descansára lo justo "porque soy una persona activa que ha vivido con esta adrenalina durante veinticinco años".

A pesar de haberlo conseguido todo en más de 1.400 corridas, con dos toros indultados en México y Jerez, una puerta del Príncipe y cientos de tardes de triunfo, Padilla se va con la espina de "una faena con más rotundidad en Madrid y haber cruzado su puerta grande".

Juan José Padilla ha pasado este martes por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez.