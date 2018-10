La empresa de un concejal del PP cobra mil facturas en 18 meses del Gregorio Marañón

Sergio Moreno Gómez, Concejal del PP en San Martín de la Vega tiene una empresa, con su hermano, que se llama Bricomoreno. En los últimos 18 meses ha cobrado 976 facturas por trabajos realizados en el Gregorio Marañón. Un total de 240 mil euros fraccionados en pagos que van desde los 7 mil que costó la adecuación de un mueble para meter las tabletas electrónicas a los seis euros de una reparación de mobiliario.

Según se puede comprobar en las fechas de las facturas cada vez que la empresa acude a trabajar al hospital cobra los trabajos realizados por separado. Por ejemplo: el 30 de marzo del pasado año Bricomoreno presentó 125 facturas, todas el mismo día. El 25 de julio pasó 41 y 26 recibos más unos días antes. Troceando las facturas el hospital evita tener que convocar un concurso público, la antigua ley obligaba a hacerlo si el presupuesto superaba los 18 mil euros (la actual lo ha rebajado a 15 mil), y la empresa se evita tener que competir.

En la Cadena SER nos hemos puesto en contacto con el concejal Sergio Moreno, asegura que su empresa lleva cerca de seis años trabajando para el Gregorio Marañón (tres años antes de que él se afiliara al partido), que no conoce al gerente del centro y que su trabajo no tiene nada que ver con su cargo en el ayuntamiento (no está liberado). Además recuerda que la suya es una empresa familiar que comparte con su hermano que no tiene ningún tipo de vinculación política. Respecto a los contratos firmados con el hospital reconoce la cantidad recibida pero no el modo de facturar los trabajos realizados. Según su registro emitió 45 facturas en 2016, 34 facturas en 2017 y 25 en lo que llevamos de 2018.

Los datos sobre contratación no sujeta a pliego de condiciones realizada por el hospital Gregorio Marañón en los últimos 18 meses (del 1 de enero de 2017 a junio de 2018) fueron solicitados por el diputado socialista José Ángel Chamorro. Recibió un CD con más de once mil facturas por valor de nueve millones de euros. "Esto denota una falta de control por parte de la Consejería y de la propia gerencia del hospital. Hay empresas como 'Bricomoreno' que se dedica a la conservación de mobiliario, que ha facturado por encima de los 200.000 euros. El amiguismo y las influencias son una constante en los grandes hospitales cuando se trata de hacer trabajos menores sin pliegos de condiciones. Además el conjunto de la facturación del Gregorio Marañón, en esos meses, está por encima de los 9 millones de euros en contratos sin concurso. Esto es inasumible en una gestión transparente y de calidad. Una gestión que vele por los intereses y los recursos públicos."