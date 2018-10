Mir llega a Sepang con "confianza alta" y Márquez es "optimista" porque puede ser "competitivo"



El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) llega con "confianza alta" al Gran Premio de Malasia de este fin de semana tras el podio logrado este domingo en Phillip Island, mientras que su compañero Àlex Márquez también es "optimista" pese a que suele sufrir con las condiciones de Sepang. "Sepang es un circuito que me gusta mucho y estoy deseando empezar el próximo fin de semana, sobre todo después del podio en Australia. El mayor desafío es el calor, que a mí me gusta sólo cuando estoy en la playa, pero me encanta el circuito y habitualmente soy competitivo", apuntó Mir en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

De todos modos, el balear recuerda que "nunca" ha corrido en el trazado asiático en Moto2. "Espero ser igual de rápido que en Moto3, aunque mi confianza está muy alta después del podio en Phillip Island", afirmó.