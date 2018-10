Morgan presenta su último disco, 'Air', este sábado en el Teatre Principal de Palma

Quique González lloró la primera vez que escuchó a Nina cantando en directo y el periodista musical de El País dice que su voz, desgarrada, tiene "algo místico". La líder de Morgan cautiva cada vez que sube a un escenario, se sienta al piano y comienza a cantar. Este sábado ella y su grupo actúan en el Teatre Principal de Palma. Están de gira, presentando su segundo disco, 'Air'. En tan sólo dos años y con tan sólo dos discos han conseguido convertirse en una de las bandas imprescindibles del pop-rock de este país. Y ella aún no se lo acaba de creer. En una entrevista en 'Hoy Por Hoy Mallorca' explica que aún siente que todos los elogios que escucha no son para ella. El twitter del grupo también tiene algo de esa incredulidad expresada por la cantante: es una sucesión de publicaciones en las que no paran de agradecer el éxito de público en sus conciertos. En la mayoría de directos han conseguido colgar el cartel de 'entradas agotadas'. Quizá este éxito vuelva a repetirse este sábado en el Principal.

