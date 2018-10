Vicente Moreno: "No tiramos la Copa. Pagaría por ganarla"

El Real Mallorca preparará un once totalmente distinto al visto el pasado fin de semana contra la UD Las Palmas, para afrontar la eliminatoria 32 de la Copa del Rey contra el Real Valladolid.

Mañana, la gran preocupación del entrenador será quién ocupará el lateral izquierdo tras las lesiones de Pervis Estupiñán y Salva Ruíz. "Giner es una posibilidad, ya ha jugado en esa posición. No tomo decisiones extrañas ni hago locura, convivo mucho tiempo con los jugadores y sé lo que puedo exigirles. La decisión que tome puede tener continuidad".

Moreno, acostumbrado a no dar pistas de su posible once ha dicho en rueda de prensa que "jugarán los que mejor estén. No hago un once dependiendo en los que han jugado más minutos o menos".

El entrenador ha hablado de las lesiones que ha padecido la defensa de su equipo: "Se han juntado varias lesiones pero normalmente no pasa. Son por entradas duras y son difíciles de controlar".

EL técnico valenciano ha anunciado que Sergio Buenacasa tendrá minutos en el encuentro tras una rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho. Una lesión que se produjo en pretemporada.

Vicente Moreno saldrá con un once diferente al habitual en Liga, pero sin embargo el valenciano es rotundo: "No tiraremos la Copa del Rey. Pagaría por poder ganarla".