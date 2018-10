El Ayuntamiento desembolsará casi un millón de euros en concepto de carrera profesional de sus trabajadores

El Ayuntamiento de Palencia tendrá que afrontar en julio de 2019 el pago de casi un millón de euros a sus trabajadores en concepto de carrera profesional, un derecho negociado en el convenio de 2008 y que años después hubo que ganarse en los tribunales ya que el consistorio no asumía ese pago. El derecho a la carrera profesional de los empleados municipales pasó por el Juzgado de lo Social, por el Tribunal Superior de Justicia y por el Supremo e incluso los sindicatos del Comité de Empresa tuvieron que pedir una ejecución de sentencia. Esta situación se dio cuando Paloma Rivero era concejala de Personal.

La carrera profesional es un concepto que busca mejorar el servicio público que se presta a través de la formación de los trabajadores municipales. Es un concepto que se aplica también en otras administraciones, no sólo en el Ayuntamiento de Palencia. Casi un millón de euros es lo que tendrá que provisionar el consistorio en los presupuestos de 2019 que todavía no están aprobados y que se enfrentan a una negociación que no se prevé fácil por la minoría con la que gobierna el PP. Los empleados del Ayuntamiento se tienen que formar un mínimo de 250 horas; una formación que tiene que ser homologada, cumpliendo así con ese apartado de carrera profesional que está retribuido tal y como han reconocido los tribunales, según recuerda la presidenta del Comité de Empresa, Carolina Gómez.