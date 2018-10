El recuperado Cross Mariano Haro vuelve a Palencia el 4 de noviembre

El próximo domingo 4 de noviembre tendrá lugar en la capital el sexto Cross Ciudad de Palencia, dedicado a la figura del insigne atleta palentino, Mariano Haro, el cuál se recuperó el pasado año tras más de 44 años de la última (la cuarta tuvo lugar el 4 de febrero de 1973. Asimismo también se pretende rendir homenaje al ideólogo de esta prueba, que vio la luz el 3 de febrero de 1963, el entrenador de Haro, además de otras muchas figuras del atletismo palentino, Gerardo Cisneros.

La prueba, que arrancará a las 10 horas, contará con dos recorridos supervisados en persona por el propio atleta en el interior del Parque Ribera Sur, a los cuáles darán varias vueltas en función de las categorías comprendidas entre prebenjamines y máster-veteranos. Para las categorías Chupetines (Prebenjamín), Sub 10 (Benjamín), Sub 12 (Alevín), Sub 14 (Infantil), Sub 16 (Cadete), Sub 18 (Juvenil), Sub 20 (Junior), Sub 23 (Promesas), Senior, Master (Veteranos) y Absoluta masculino y femenino en: www.crossciudaddepalencia.es.

Para la carrera POPULAR: en www.crossciudaddepalencia.es para los atletas de la prueba popular la inscripción será GRATUITA. Para la carrera CHUPETINES la inscripción se podrá realizar en la página web de la prueba www.crossciudaddepalencia.es o el mismo día de la prueba en la secretaría del circuito. El plazo de inscripciones finalizará a las 21:00 horas del día 1 de noviembre de 2018. Pasada dicha fecha no se admitirá ninguna inscripción.