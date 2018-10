El PSOE votará en contra de las ordenanzas fiscales por "beneficiar a los que más tienen"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha anunciado que votará en contra de la mayoría de tasas y ordenanzas fiscales propuestas por el PP y C¨s por reducir en un millón de euros los ingresos para las arcas municipales y no establecer ningún tipo de criterio relativo a la renta. Para el PSOE esta aminoración de ingresos supondrá un grave perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas de la capital al establecerse sin ningún criterio de renta, ignorando a los que menos tienen y apostando por mayores rebajas a quienes gozan de una mayor estabilidad económica.

Los concejales socialistas niegan las declaraciones del alcalde respecto de la aceptación de una propuesta del PSOE referente a las familias numerosas porque de nuevo no se introducen criterios de renta a la hora de plantear la subida de la bonificación. De igual modo, se reprocha al PP y a “Ciudadanos” esta especie de euforia fiscal ante una ciudad que muestra una cara de dejadez absoluta y a la que van mermando año tras año de recursos para invertir. De poco sirven las declaraciones grandilocuentes de Polanco culpando esperpénticamente a los mercados internacionales y nacionales del cierre de comercios en la Calle Mayor y de la nula presencia en el mapa de la ciudad al Obispado, si después de siete años no solo no ha sido capaz de mantener la ciudad tal y como la recibió, sino que la ha conducido a la bancarrota.

Desde el PSOE se reprocha también que de nuevo se nieguen a introducir recargos a viviendas vacías que palíen en parte la escasa oferta y altos precios al alquiler de nuestra ciudad, así como la negativa de sacar al mercado locales comerciales si no son por un alto precio. Para el Grupo Socialista este nuevo proyecto de ordenanzas no atiende las debilidades que en estos momentos tiene nuestra ciudad, aumentado en algunos casos los riesgos para el pequeño comercio con la eliminación de las tasas de apertura que pueden conseguir un efecto contrario al deseado.

Los socialistas lamentan la escasa capacidad de negociación del equipo de gobierno y la incapacidad para dotar de herramientas a los servicios municipales para introducir el criterio de renta en tasas y ayudas que realmente cumplan con criterios sociales y ayuden a optimizar los recursos públicos que son de todos. En esta situación -se concluye desde el PSOE- se impone la prudencia y, por tanto, no es aconsejable una rebaja fiscal de estas características en la tasa de apertura de establecimientos. Se puede suavizas el rigor de una figura impositiva pero no suprimirla. De hecho, no hay indicador alguno que acredite que esta tasa haya supuesto freno al crecimiento económico de la ciudad. En estos momentos en que la tendencia reinante en Palencia es inversa al conjunto de la economía nacional donde crece el empleo, se hace necesaria una apuesta por la solidez tributaria, única manera de garantizar servicios públicos de calidad.