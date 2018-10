Tere Sáez: "Es algo que esperamos que no se vuelva a hacer"

La parlamentaria navarra de Podemos, Tere Sáez, espera que el portavoz de su grupo, Carlos Couso, alineado con los críticos de Orain Bai, no vuelva a retirar iniciativas parlamentarias de los representantes del sector oficial. "Es algo que esperamos que no se vuelva a hacer", señala Sáez en referencia a las dos propuestas que van a a llevar a la Cámara foral: Una sobre apoyo a pequeñas explotaciones del sector agropeacuario y otra sobre la cobertura legal a perros de protección a víctimas de violencia de género. "No tengo duda de que lograrán los apoyos suficientes; son propuestas razonables y de sentido común", afirma Tere Sáez.

