Solana: "Los ceses no pueden interpretarse como crisis internas en Educación"

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que el número de ceses y nombramientos en el departamento de Educación es "perfectamente normal" y ha asegurado que "lo importante es que se está trabajando bien, da igual quién está detrás, incluso del puesto de consejera".

Solana ha comparecido en la comisión de Educación, a petición del PSN, para informar de la "sucesión" de dimisiones producidas en su departamento en el mes de junio de 2018 y ha criticado la consejera al portavoz del grupo socialista que "se habla con soltura de catarata de dimisiones". "¿Qué catarata? En junio hay un cese en el departamento de Educación", ha expuesto.

En su intervención, la consejera ha señalado que "los años en que las dimisiones o ceses son mayores suelen coincidir con los primeros años de legislatura" y ha detallado así dimisiones en años anteriores como en 2011, con 34 ceses y 61 nombramientos, 42 ceses en 2007 o 43 ceses en 2015 y 53 nombramientos. "En 2016 hubo 39 ceses debido principalmente al cambio de las direcciones generales, que concluyó con el cambio de estructura del departamento", ha dicho.

A su juicio, "no se ajustan estas cifras a que haya habido un cambio de gobierno ni a un cambio de consejero". "Son muchos y variados los motivos que llevan a las personas a pedir su cese", ha comentado, para precisar que "no he cesado a nadie que no lo haya solicitado a petición propia".

Solana ha indicado que "en 2018, según los datos de que disponemos, ha habido 19 ceses y 16 nombramientos, números que consideramos normales". "Son perfectamente asumibles y se acercan a otros años como 20 en 2008 o 25 en 2009. Los números son normales, no hablan de cataratas ni de fugas ni de absurdos parecidos", ha dicho.

La consejera ha asegurado que los ceses y nombramientos se deben a "cambios en situaciones personales y no pueden ser interpretados como crisis internas en Educación". "Algunos ceses son cambios en el equipo y derivan en nuevos ceses, lo que es normal", ha dicho.

Solana ha criticado que desde la oposición "cuentan comisiones de servicio que no se renuevan o jubilaciones en la catarata a la que hace referencia el portavoz socialista". "Así se ha pretendido engordar de manera torticera, manipulada el número de ceses en Educación", ha comentado.

Solana ha indicado que "sumando los dos años que llevo en el departamento de Educación ha habido 30 ceses y 44 nombramientos; y en 2009 y 2010 hubo 24 ceses y 44 nombramientos".

El parlamentario socialista Carlos Gimeno ha hablado de "incapacidad" por parte de la consejera "para mantener la estabilidad técnica de la cartera". Ha criticado una "catarata de dimisiones" en esta legislatura y ha señalado que ha habido "abandonos en inspección, en calidad, en ordenación...". A su juicio, "en el CREENA han pasado muchas cosas" y "no hay línea de trabajo y se hace en función de las personas que están, no se ha planificado nada".

Desde UPN, Alberto Catalán ha indicado a la consejera que "la culpa no es siempre de los demás" y le ha pedido que haga "autocrítica". La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha indicado que los ceses o dimisiones en el departamentos son "naturales" y ha añadido que "algunos no lo son".

Por su parte, Esther Korres, de EH Bildu, ha indicado que "estamos de acuerdo con la normalidad de los datos que se han dado" y "los números mantienen una tónica bastante general". "

La representante de Podemos-Orain Laura Pérez ha comentado que "No hay una relación causal ni con el cambio de Gobierno ni con el cambio de consejero".

El parlamentario del PPN Javier García ha manifestado que "la inestabilidad del departamento es fruto de la nefasta gestión".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que se registran "los mismos índices que en legislaturas anteriores", pero ha manifestado que "nos preocupa mucho este número de ceses de esta legislatura". "Tenemos que estudiar los datos", ha señalado, para indicar que sí les preocupan los ceses en el puesto de secretario técnico.