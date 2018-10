GYLDA pide reunirse con Educación para mostrarles su rechazo a 'Alexia' en los colegios riojanos

La asociación Gylda ha solicitado una reunión con la consejería de Educación para mostrarles su rechazo a que el proyecto 'Alexia Enséñanos' siga visitando colegios riojanos. Desde Gylda señalan que es un proyecto "con buen fondo" pero que deja fuera sensibilidades como la de su colectivo. De echo, también afirman que tenían pendiente una reunión con Javier Merino, concejal de juventud del ayuntamiento de Logroño, en la que también pensaban mostrar su rechazo al programa educativo.

"Las personas LGTBI nacen, no se hacen", señalan desde Gylda, por lo que consideran que no se puede obviar las diversidades sexuales. Además afirman que dar este tipo de formación no es competencia de Salvador Martí, el policía local de Logroño ideólogo del proyecto.