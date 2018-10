" Para poder utilizar el ascensor, hay que pasar la hoja de papel entre las puertas "

El sindicato CSIF ha denunciado el caos que se está viviendo en la residencia mixta de personas mayores de Segovia, desde que el pasado sábado 27 se estropearan los dos ascensores que están operativos, y que hoy martes siguen funcionando con deficiencias”. El incidente alteró “de forma muy grave, la movilidad y el normal funcionamiento de la residencia el sábado, ante la imposibilidad de desplazar a los residentes al comedor general y a las diversas plantas, porque los ascensores no funcionaron”, afirma Mercedes Hernández, responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF Segovia. “Un problema que también sufrieron los trabajadores, que quieren trasladar su enorme malestar e indignación, por una situación surrealista e incomprensible que se vivió y que se sigue sufriendo”, añade.

El centro tiene cuatro ascensores, dos por ala del centro, uno para personas que andan y otro en el que entran dos sillas de ruedas. Sin embargo, en estos momentos sólo estaban funcionando los dos de un ala, porque se ha ampliado uno de los ascensores, y esto ha supuesto la inutilización de los dos del mismo ala, por estar contiguos. Las obras de la sustitución de ese ascensor por un montacargas de mayor tamaño se iniciaron el pasado 8 de junio; y aunque a fecha de hoy la obra está finalizada, el nuevo ascensor todavía no puede ser utilizado porque falta la recepción de obra, critica CSIF.

Los problemas del sábado se vieron agravados “por la falta de personal. Si a diario es insuficiente, durante los fines de semana la plantilla trabaja con los mínimos funcionales y sin la presencia de algún responsable del centro. El colectivo de auxiliar de enfermería tuvo que desplazarse a la entrada del centro, para atender las necesidades de los usuarios que estaban allí, y que no podían acceder a las plantas”, explica Mercedes Hernández

La preocupación de las auxiliares de enfermería fue “máxima”, porque hasta las 20:00 horas no se personó el personal de la empresa de mantenimiento de los ascensores. Al no funcionar, el personal no sabía si podrían acostar a los usuarios que estaban en la planta baja. Esta avería afectó, igualmente, al personal servicios, que para poder subir la cena de los residentes de planta se vio obligado a utilizar el ascensor de uso exclusivo de cocina, y bajar las basuras por las escaleras desde la cuarta planta.

En estos centros residenciales, la utilización de los ascensores resulta “fundamental e imprescindible”, tanto por los trabajadores como por los usuarios. La enfermería está situada en la tercera planta, los departamentos de terapia y fisioterapia en la segunda planta, el comedor general en la planta baja, y la lavandería en la planta -1. Esta distribución de las áreas exige el funcionamiento correcto de los ascensores, recalca CSIF.

Los trabajadores de residencia han transmitido a CSIF la queja de que la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los ascensores “no está dando un servicio correcto; y familiares de algunos residentes han presentado quejas por lo ocurrido este pasado sábado”. Por ello, el sindicato independiente CSIF exige al gerente de Servicios Sociales de Segovia que dé una solución urgente a este tema de los ascensores, para poder dar un servicio correcto a los usuarios del centro”.

Para entender mejor lo surrealista de la situación, se colocaron dos carteles que ‘informan’ de cómo hay utilizar los ascensores. Uno dice “Para poder utilizar el ascensor, hay que pasar la hoja de papel entre las puertas. Pero solo se puede abrir en la planta que se encuentre parado”; y el otro “Por favor, cuando usen el ascensor, antes de salir pulsen el “O” para que baje a la planta baja”. Este martes, y tras otro pequeño ‘arreglo’, el ascensor para por todas las plantas, aunque no se solicite con el botón. La falta de funcionamiento de los ascensores, que impidió el sábado la movilidad de los diferentes servicios y actividades, llevó incluso a una funeraria a retrasar tres horas la retirada del cuerpo de una usuaria fallecida.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el caos que se está viviendo en la residencia mixta de personas mayores de Segovia, desde que el pasado sábado 27 se estropearan los dos ascensores que están operativos, y que hoy martes siguen funcionando con deficiencias”. El incidente alteró “de forma muy grave, la movilidad y el normal funcionamiento de la residencia el sábado, ante la imposibilidad de desplazar a los residentes al comedor general y a las diversas plantas, porque los ascensores no funcionaron”, afirma Mercedes Hernández, responsable del sector de Administración General de la Junta en CSIF Segovia. “Un problema que también sufrieron los trabajadores, que quieren trasladar su enorme malestar e indignación, por una situación surrealista e incomprensible que se vivió y que se sigue sufriendo”, añade.

El centro tiene cuatro ascensores, dos por ala del centro, uno para personas que andan y otro en el que entran dos sillas de ruedas. Sin embargo, en estos momentos sólo estaban funcionando los dos de un ala, porque se ha ampliado uno de los ascensores, y esto ha supuesto la inutilización de los dos del mismo ala, por estar contiguos. Las obras de la sustitución de ese ascensor por un montacargas de mayor tamaño se iniciaron el pasado 8 de junio; y aunque a fecha de hoy la obra está finalizada, el nuevo ascensor todavía no puede ser utilizado porque falta la recepción de obra, critica CSIF.

Los problemas del sábado se vieron agravados “por la falta de personal. Si a diario es insuficiente, durante los fines de semana la plantilla trabaja con los mínimos funcionales y sin la presencia de algún responsable del centro. El colectivo de auxiliar de enfermería tuvo que desplazarse a la entrada del centro, para atender las necesidades de los usuarios que estaban allí, y que no podían acceder a las plantas”, explica Mercedes Hernández

La preocupación de las auxiliares de enfermería fue “máxima”, porque hasta las 20:00 horas no se personó el personal de la empresa de mantenimiento de los ascensores. Al no funcionar,el personal no sabía si podrían acostar a los usuarios que estaban en la planta baja.Esta avería afectó, igualmente, al personal servicios, que para poder subir la cena de los residentes de planta se vio obligado a utilizar el ascensor de uso exclusivo de cocina, y bajar las basuras por las escaleras desde la cuarta planta.

En estos centros residenciales, la utilización de los ascensores resulta “fundamental e imprescindible”, tanto por los trabajadores como por los usuarios. La enfermería está situada en la tercera planta, los departamentos de terapia y fisioterapia en la segunda planta, el comedor general en la planta baja, y la lavandería en la planta -1. Esta distribución de las áreas exige el funcionamiento correcto de los ascensores, recalca CSIF.

Los trabajadores de residencia han transmitido a CSIF la queja de que la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los ascensores “no está dando un servicio correcto; y familiares de algunos residentes han presentado quejas por lo ocurrido este pasado sábado”. Por ello, el sindicato independiente CSIF exige al gerente de Servicios Sociales de Segovia que dé una solución urgente a este tema de los ascensores, para poder dar un servicio correcto a los usuarios del centro”.

Para entender mejor lo surrealista de la situación, se colocaron dos carteles que ‘informan’ de cómo hay utilizar los ascensores. Uno dice “Para poder utilizar el ascensor, hay que pasar la hoja de papel entre las puertas. Pero solo se puede abrir en la planta que se encuentre parado”; y el otro “Por favor, cuando usen el ascensor, antes de salir pulsen el “O” para que baje a la planta baja”. Este martes, y tras otro pequeño ‘arreglo’, el ascensor para por todas las plantas, aunque no se solicite con el botón. La falta de funcionamiento de los ascensores, que impidió el sábado la movilidad de los diferentes servicios y actividades, llevó incluso a una funeraria a retrasar tres horas la retirada del cuerpo de una usuaria fallecida.