Suspendido hasta mañana el juicio de los ERE por los cambios que ha hecho el fiscal en sus conclusiones definitivas

El juicio de la pieza política de los ERE ha quedado suspendido hasta mañana miércoles. El Tribunal ha atendido las razones del abogado del exconsejero Antonio Fernández. Alfonso Martínez del Hoyo considera que necesita tiempo para defender a su cliente de un delito diferente, un delito de malversación no por conceder o pagar ayudas; sino por disponer de un dinero mediante un procedimiento supuestamente irregular para luego abonar esas subvenciones. Este cambio, introducido por la Fiscalía, supondría en el futuro que Fernández y otros podrían ser juzgados por cada una de las ayudas dadas y pagadas.

“Aquí nadie se chupa el dedo. Un observador externo diría que se está descargando a la defensa de haber concedido ayudas. No, nadie puede hacerse de nuevas. Hay un riesgo cierto de que se produzca una lesión de derechos. La sección séptima ha determinado que se abrió juicio, tal como se cerró la instrucción, por concesión y pago de las ayudas y por eso son juzgados aquí y no pueden serlo en otros procedimientos, las llamadas piezas separadas”, ha explicado el abogado de Fernández.

La Fiscalía Anticorrupción ha querido enderezar el rumbo que le dio a la acusación en el juicio político de los ERE cuando explicó que los ex altos cargos habían malversado hasta 741 millones de euros por conceder y pagar las ayudas investigadas. En sus conclusiones definitivas han argumentado y aclarado que acusan de malversación por poner el dinero en circulación, por ponerlo a disposición para que en momentos posteriores se concedieran y pagaran las subvenciones. De esta forma pretenden esclarecer su postura para que sea posible que los responsables del sistema sean juzgados en las diferentes piezas separadas de los ERE por la concesión y el pago. Cosa que no ocurre en este momento, dado que la Audiencia de Sevilla entendió, que con el escrito de acusación, el fiscal estaba acusando también por el momento de la concesión y el pago y; por tanto, no cabía juzgar por esos hechos más de una vez a nadie.

La Fiscalía considera que no hay cambio sustancial en su acusación definitiva porque en todos sus recursos defienden que en el juicio político el delito de malversación no se produce por la concesión y el pago; sino porque los políticos dispusieron del dinero supuestamente malversado de una forma ilegal.

El letrado Martínez del Hoyo entiende que la Fiscalía varía su planteamiento y “donde dije Digo digo Diego” porque la Sección Séptima de la Audiencia “no permite juzgar la malversación aquí y allí y quieren quitarle de aquí para juzgarlos allí”, planteamiento que vulnera el principio acusatorio.

La Audiencia excluye desde hace más de dos años a los ex altos cargos de las piezas porque entiende que el juicio del procedimiento específico, con el escrito de acusación que presentó el Ministerio Público, tiene un “afán globalizador”.