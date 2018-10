Este año el Festival de Cine entregará dos Giraldillos de honor

. El #15FestivalSevilla entregará este año dos Giraldillos de Honor: al ya anunciado para Roy Andersson, del que el certamen programará una retrospectiva, se suma uno para el cineasta franco-tunecino Abdellatif Kechiche. Cinco años después de ganar la Palma de Oro en Cannes y de revolucionar a medio mundo con la controvertida 'La vida de Adèle', Kechiche llegará a Sevilla para el estreno en España de 'Mektoub, My Love: Canto uno', propone un nuevo viaje sensorial y a flor de piel para contar la peripecia sentimental y sexual de un joven aspirante a guionista que pasa un verano en la Provenza.

El film se verá en Sección Oficial Fuera de Concurso, igual que 'Euforia', de Valeria Golino. La que fuera protagonista de 'Rain Man' o 'La puta del rey' empezó su carrera tras la cámara con 'Miel' (2012). La actriz y cineasta italiana relata ahora la peripecia de dos hermanos (Riccardo Scamarcio y Valerio Mastandrea) condenados a entenderse pese a sus caracteres opuestos. Golino será una de las presencias más mediáticas del festival, donde además de presentar su película también recibirá el Premio Ciudad de Sevilla. El mismo reconocimiento honorífico recaerá en manos de Emmanuelle Devos, actriz fundamental en las carreras de cineastas como Arnaud Desplechin (con el que ha rodado films como 'Reyes y reina' o 'Un cuento de Navidad') o Jacques Audiard ('Lee mis labios', 'De latir, mi corazón se ha parado'). La intérprete francesa acudirá a Sevilla como protagonista de 'Amin', de Philippe Faucon, o el relato del encuentro entre una enfermera francesa y un obrero africano, inmigrante ilegal, que encontrará en ella una cómplice para superar la traumática soledad del que está lejos de su hogar.

Rupert Everett se hizo inmensamente popular con 'La boda de mi mejor amigo'. Con una sólida trayectoria como actor, da ahora el salto a la dirección con 'The Happy Prince', o la crónica de los últimos años de vida de Oscar Wilde (al que interpreta él mismo), una vez cae en desgracia al hacerse pública su homosexualidad. Colin Firth, Emily Watson y Tom Wilkinson acompañan a Everett en esta aventura literaria e histórica, que se podrá ver en Special Screening. La misma sección acogerá dos propuestas muy distintas: 'En liberté!', de Pierre Salvadori ('Un engaño de lujo', 'Una dulce mentira'), y 'Lemonade', de Ioana Uricaru. La primera es una comedia que inauguró la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y que cuenta con Adèle Haenel y Audrey Tautou, y cuenta cómo la muerte de un policía corrupto, aparentemente un héroe, une en una peculiar relación a su hija y a uno de sus detenidos, injustamente encarcelado. Por su parte, el nuevo trabajo de Ioana Uricaru ('Tales from the Golden Age') logró el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Sarajevo, con el dramático relato de una enfermera rumana que se casa con un norteamericano para lograr el permiso de residencia y darle a su hijo una vida mejor en Estados Unidos, donde chocará con una deshonesta pared burocrática.

Una sección para Serge Toubiana

Uno de los eventos más especiales de esta edición del Festival de Sevilla tendrá como protagonista a Serge Toubiana. Director de la revista 'Cahiers du Cinéma' y de la Cinémathèque Française, escritor y crítico, todo un referente intelectual, Toubianaacudirá al certamen con carta blanca para programar, en colaboración con el Institut Français de España, la sección Tour/Détour, el espacio dedicado a títulos clásicos. La propuesta del actual presidente de Unifrance incluye a un trío sagrado del cine francés: Truffaut, Godard y Pialat. Reputado especialista en el cine de François Truffaut (fue autor de una biografía y guionista del documental de Kent Jones 'Hitchcock/Truffaut'), Toubiana ha elegido 'La piel suave' (1964), o la historia de una relación ilícita entre un maduro literato casado y una joven azafata, un triángulo destinado a terminar en drama. Otro título clave en la formación cinéfila de Toubiana (decía en sus memorias, 'Les Fantômes du souvenir', que fue la que le permitió comprender el mundo moderno) es 'Masculino, femenino' (1966), de Godard. El #15FestivalSevilla proyectará también otro de los títulos favoritos de Toubiana, 'Nosotros no envejeceremos juntos' (1972), o el retrato de la degradación de una relación sentimental narrada por Maurice Pialat.

Europa deportiva

Fútbol y tenis tendrán su espacio en la programación del #15FestivalSevilla. Las Nuevas Olas-No Ficción acogerán 'Buscando la perfección' y 'Infinite Football', dos apasionantes e insólitas miradas al mundo del deporte. La primera, dirigida por Julien Fauraut, es un ingenioso, imprevisible, muy original ensayo que reflexiona sobre la personalidad de un gran campeón y su técnica y sus movimientos sobre la pista, focalizado en la figura de John McEnroe. El rumano Corneliu Porumboiu ('El tesoro', '12:08 Al este de Bucarest') presentará 'Infinite Football', un retrato, marcado por un humor absurdo, de Laurențiu Ginghină, un funcionario cuya afición al fútbol le llevó a reinventarlo, proponiendo unas peculiares nuevas reglas que supuestamente lo hacían menos violento y más espectacular... infinito.

El balompié también tendrá presencia en la Selección EFA, con 'Diamantino', de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, un disparatado relato que une a una superestrella del fútbol claramente inspirada en Cristiano Ronaldo, a dos inspectoras de hacienda lesbianas, a un niño refugiado y a una corporación neofascista en una insólita mezcla de comedia, romance y hasta ciencia-ficción. Esa misma sección, que programa títulos preseleccionados por la Academia Europea de cara a las nominaciones de sus premios (las candidaturas se conocerán el sábado 10 de noviembre, en el marco del Festival de Sevilla), incluirá títulos tan esperados como 'La casa de Jack', de Lars von Trier (con Matt Dillon en la piel de un psicópata cada vez menos cuidadoso en la planificación de sus asesinatos); 'La mujer de la montaña', de Benedikt Erlingsson (nuevo trabajo del cineasta islandés tras 'De caballos y hombres'); 'Scary Mother', de Ana Urushadze (premiada en Sarajevo y Locarno), o 'Leto-Summer', de Kirill Serebrennikov (mirada a ritmo de rock de la juventud en pleno deshielo soviético).

Cine español muy especial

El cine español más independiente y arriesgado tendrá su espacio en Revoluciones Permanentes. Y a títulos ya anunciados, como 'El Rey', 'El viaje a Kioto' o '<3', se sumará, fuera de concurso, 'Santos#2, Work in Progress', dirigida por un Antón Corbal que penetra en el universo creativo de otro cineasta gallego, Oliver Laxe, para abordar el proceso de trabajo del director de 'Mimosas'.

De igual modo, la 15 edición del Festival de Sevilla redondea sus Special Screening, con gran protagonismo del cine español. Una de las propuestas más atractivas vendrá de la mano de Jonás Trueba y su insólito proyecto 'Quién lo impide': se trata de un acercamiento a la adolescencia nacido en el rodaje de su último film, 'La reconquista', fruto de la colaboración con sus dos jóvenes protagonistas, Candela Recio y Pablo Hoyos. Ellos participan en un experimento que apuesta por la libertad de creación, con varias jornadas de trabajo con chavales no profesionales, y en las que el director partía de conversaciones y puestas en escena, sin planes predefinidos, para ir construyendo sobre la marcha. 'Sólo somos' y 'Si vamos 28, volvemos 28' forman parte del resultado de este laboratorio de pruebas cinematográfico.

Isaki Lacuesta, Elías León Siminiani y José Luis Cuerda brillarán también en Special Screening. Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián, 'Entre dos aguas' recoge la historia de Isra y Cheíto, doce años después de 'La leyenda del tiempo' (2006). Como entonces, Isaki Lacuesta rompe las barreras entre ficción y realidad, en una hermosa mirada a la vida en la Isla de San Fernando, donde el desempleo y la desesperanza marcan a unos personajes que intentan ordenar sus vidas y salir adelante. Elías León Siminiani ('Mapa') traerá a Sevilla su segundo largo, 'Apuntes para una película de atracos', en la que deriva su pasión por el cine de robos en una amistad con Flako, el Robin Hood de Vallecas, líder de una banda de ladrones, del que acaba haciendo un retrato fascinante. Finalmente, el veterano José Luis Cuerda retoma el espíritu de sus míticas 'Amanece que no es poco' y 'Así en el Cielo como en la Tierra' en 'Tiempo después': cine libre, ilustrado, transgresor, en el que Cuerda reparte a diestro y siniestro contra los poderes fácticos.