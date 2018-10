Parlar per no callar

Tots parlant dels "manteros", manteros inclosos, i encara no he escoltat a ningú parlar dels problemes de fons. Dos, bàsicament: si venen productes falsificats, és perquè algú els fabrica, els du a Espanya i els ven als manteros... D'eixos ningú diu res. Ells falsifiquen, ells aprofiten la situació de feblesa dels manteros, molts irregulars, condemnats a vendre productes falsificats per tal de tindre un euro en la butxaca. Segon problema, la legalització. Qui viu il·legal no pot fer activitats legals... Però d'això no parla ningú.