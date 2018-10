Ribó ve con buenos ojos regular la publicidad en los contenedores de obra

Les venimos contando en la SER que en los últimos meses ha proliferado el uso de los contenedores de obra cubiertos de lonas con anuncios, un soporte que no está regulado en la ordenanza municipal de publicidad. El alcalde, Joan Ribó, está de acuerdo con el presidente del Colegio Oficial de Publicitarios de la Comunitat. Explica que continuamente aparecen cosas nuevas en la ciudad, como hemos visto este año con los patinetes eléctricos, por lo que hay que adaptar las normas. Dice el primer edil que en este caso no hay duda de que se tiene que trabajar para que esta publicidad no compita con ventaja frente a la reglada.

Declaraciones del alcalde tras una reunión que ha mantenido este martes con la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, y el concejal del Ciclo Integral del Agua, Vicent Sarrià.

Una reunión de trabajo para seguir mejorando la coordinación entre las administraciones en asuntos como el de la depuradora de Pinedo. De hecho, al termino de este encuentro Ribó se ha mostrado satisfecho al observar que se contemplan medidas para satisfacer las necesidades de los vecinos de la zona, mejorar su calidad de vida y atender sus reivindicaciones a la hora de eliminar el ruido y los olores que genera este espacio.

Sobre la ejecución del colector norte que tiene que dar continuidad al que ya existe en el viejo cauce del río, el edil de Urbanismo, Vicent Sarrià, asegura que se trata de una infraestructura prevista desde hace años, que hay varios proyectos sobre la mesa en fase de estudio y todos tienen un coste que puede rondar los 45 millones de euros. Explica Sarrià que esta actuación contemplaría no solo la prolongación del colector sino la ejecución de depósitos para evitar el vertido de aguas negras en el antiguo cauce.

Respecto a la propuesta del consistorio de convertir el nuevo cauce del Turia en un corredor verde, la consellera Elena Cebrián asegura que su conselleria apoyará el proyecto porque es muy importante, a su juicio, y supone un cambio de paradigma para poner en valor los parques naturales, al tiempo que se mantiene este enclave como elemento de protección de cara a posibles inundaciones.