Mil razones para dejar a tu pareja y solo una para quedarte

¡Qué difícil es encajar con tu pareja! ¡Qué complicado es mantener viva una relación! "Muchas veces nos planteamos: podría dejarle por este motivo, o por este otro, pero al final no rompemos la relación porque decimos que les queremos, aunque hay veces que confundimos querer con amar", asegura la sexóloga Rosa Montaña en el primer podcast de la segunda temporada de 'Tu consulta sexoLÓGICA'.

Te oye pero no te escucha, dejó de tener detalles, primero atiende su trabajo y a mí me deja para lo último, las manías, las nuevas tecnologías o el silencio son algunas de las razones por las que queremos dejar a nuestra pareja. No te preocupes, todo tiene solución, excepto la falta de respeto, que para la sexóloga Rosa Montaña "es lo único que no podemos justificar. Ni porque tenga problemas, ni porque esté cansado/a, ni por nada. Una falta de respeto implica que una pareja tenga que separarse. El problema está en que nos hemos acostumbrado a las faltas de respeto". ¡Dale al play y escucha nuestro podcast!