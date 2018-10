"Apenas recibes una prótesis en condiciones o atención psicológica"

La Asociación de Personas con Amputaciones, que en Aragón cuenta con 1.800 integrantes, ha afirmado en las Cortes que no reciben la atención psicológica suficiente y critican que se tarde en pagarles el dinero de las prótesis, un dinero que tienen que adelantar.

En la Comisión de Comparecencias hemos escuchado el testimonio de Mari Ángeles Manada. Hace año y medio un bacteria muy agresiva provocó la amputación de sus brazos y piernas. El catálogo de protésis de la sanidad pública tiene precios obsoletos, lo que le ha llevado a tener que elegir. "El mayor gasto han sido las prótesis de las 4 extremidades, de más de 45.000 euros, una cantidad desorbitada para una familia normal; no son prótesis biónicas las que me han puesto en este caso, que no entran en catálogo y hemos tenido que optar en las extremidades superiores por prótesis bioeléctricas, que trabajan a modo de pinza, no como las biónicas, que realizan todo el movimiento de falanges".

La presidenta de la asociación, Nuria Ribas, ha criticado el desamparo que sufren cuando se produce un hecho traumático como es la amputación de algún miembro. "Apenas recibes atención psicológica para superar un proceso como este, apenas recibes información de tu nueva vida, cuáles van a ser tus derechos, con qué recursos cuentas, cómo acceder a una prótesis, qué prótesis existen, apenas se recibe rehabilitación, se recibe más en la fase aguda pero luego te dejan con tus recursos y tus capacidades de salir adelante" y "apenas recibes una prótesis en condiciones".

Esta asociación también pide que la sanidad aragonesa cree una unidad específica para personas amputadas.