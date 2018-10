El derbi cayó del lado rojillo ante el Urci en El Parador

Como era de esperar el derbi no defraudó a nadie. Ayer domingo, los casi 300 aficionados del balonmano almeriense que se desplazaron al pabellón del C.D.U. Juan González Fernández de El Parador disfrutaron de un encuentro muy disputado y emocionante entre Senator Hotels BM. Roquetas e Ikersa Urci Almería, donde las de Roquetas se llevaron el botín, dos puntos que ascienden a las de Pedro Jorge Quinto a la séptima posición de la tabla a tan sólo un punto del quinto clasificado, el propio Urci, y lo alejan cinco puntos de los puestos de descenso.



Las rojillas salieron mentalizadas desde el comienzo, sabiendo del buen estado de forma que atraviesa la escuadra urcitana, se pusieron el mono de trabajo en defensa para frenar el juego de las capitalinas, pero la calidad de sus jugadoras resolvían con certeros lanzamientos exteriores, lideradas una vez más por su central Sara Hernández (12 goles).

La primera parte fue muy igualada y alterna, con cortas ventajas para los dos equipos sin que ninguno se separaba más de dos tantos, y donde los ataques superaban a las defensas dando lugar a muchas ocasiones de gol, permitiendo a las porteras lucirse con múltiples paradas de mérito. Así se llegaba al descando con un igualado 15-15 que dejaba el desenlace totalmente abierto para la segunda parte.



La segunda mitad continuó como la primera con dos equipos muy igualados, ninguno rompía el partido, Senator Hotels BM. Roquetas mucho más intenso en defensa aprovechó una exclusión de Urci en el minuto diez, para coger una renta de cuatro goles y ponerse 24-20 en cinco minutos de un gran juego de la locales, y que obligaba al técnico urcitano, José Luis Herrera, solicitar tiempo muerto para reajustar a su plantel.



Las visitantes reaccionaron y se volvían a poner a un gol, aprovechando dos exclusiones consecutivas de las rojillas, 25-24 al minuto 20, que volvia a darle emoción al choque con menos de 10 minutos de juego.



Pero Roquetas no cedió su ventaja, con una espectacular Lucía Miranda bajo los palos que realizó un partido enorme, "cerró la persiana" y fue un muro que paraba una y otra vez los lanzamientos de las capitalinas. Senator Hotels BM. Roquetas con un juego rápido y preciso volvía a abrir brecha en el electrónico, para llegar al final del encuentro con un 30-25 que se festejó con mucha alegría tanto en la pista como en la grada.



Quinto, muy satisfecho con el encuentro de sus pupilas comentaba, "Hoy hemos disfrutado de un buen partido, tanto en la pista como en la grada, nuestra defensa ha asfixiado el juego de Urci, y Lucía Miranda ha estado a un gran nivel, hemos podido correr y hemos vuelto a jugar bien de forma colectiva" destacando el trabajo de su central "El ataque ha tenido las ideas más claras, dirigidas muy bien por Yasmina en el centro, hemos reducido los errores no forzados y en la segunda parte hemos mejorado el porcentaje de éxito de los lanzamientos de cara a gol".



Feliz por la victoria terminaba "Estamos muy contentos, hemos hecho un gran partido, hemos visto nuestra mejor versión en lo que va de temporada, ganar el derbi nos da un plus de motivación para afrontar nuestros próximos compromisos".



Y es que Senator Hotels BM. Roquetas no quiere que la racha de victorias termine aquí y este próximo domingo viajará a Madrid para intentar sumar dos nuevos puntos ante el Getasur, que ha fijado la hora del encuentro a las 12:00h obligando a las rojillas a viajar de madrugada con destino a Madrid. Pero eso sí con un estado de ánimo muy alto tras la victoria de este pasado fin de semana.



Ficha técnica del encuentro:



Senator Hotels BM. Roquetas (15+15): Lucía Miranda (p), Azahara Martín (p), Ángela Martín, Graci Pimentel, Laura Muñoz, Isa Ibáñez (5), Mª Carmen Rodriguez (2), Marta Rivas (1), Mª Carmen Martín (3), María Gomes (9), Mari Paz Fernández (4), Débora Moreno, Yasmina Romero (6) y Rocío Castaño.



Ikersa Urci Almería (15+10): Sara Hernández (12), María Moreno, Lucía Montellano (1), Alcia Molina (1), Laura Berenguer (4), Cristina Montes, Laura Villafranca, Leticia Guerrero (3), Isabel Sánchez, Carmen Herrero (2), Rocío Muñoz, Leticia Juan (2), Andrea Rodriguez, Ángela Alpert y Marta Ontiveros.



Parciales: 3-2, 6-6, 7-7, 10-9, 11-10, 15-15, descanso, 18-16, 18-17, 24-20, 25-24, 28-24, 30-25.



Árbitros: Enrique Javier Romero y José Alberto Romero, del colegio andaluz. Excluyeron por parte rojilla a Isa Iabñez (13" y 58"), Mª Carmen Rodriguez (50"), Silvia Pérez (35" y 46") y Mª Carmen Martín (26" y 43"). Mientras que por parte visitante a Laura Berenguer (16" y 40") y Rocío Muñoz (52").



Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada del Grupo D de la División de Honor Plata femenina disputado en el pabellón del CDU Juan González Fernández de El Parador ante unos 280 espectadores.