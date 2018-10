Mariscal a Huete, sobre la candidatura: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo. ¿Contigo tampoco, no Julián?"

El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, mantiene su intención de presentarse a la reelección si el Partido Popular se lo pide, y ha reconocido que no tendría problema en competir en un proceso de primarias, como ya avanzó hace unas semanas en la SER.

Además, el regidor conquense ha bromeado en rueda de prensa sobre la posible candidatura de su compañero de mesa: el teniente de alcalde y vicepresidente de la Diputación, Julián Huete.

A los nombres que se barajan como posibles candidatos se ha sumado en las últimas horas el concejal de Servicios a la Ciudad, Pedro García Hidalgo, que a raíz de unas declaraciones de la “número dos” del PP regional, ha reconocido que, “si se abre un proceso electivo, muchos nos lo pensaríamos”.

Preguntado al respecto, Mariscal ha señalado que las aspiraciones de García Hidalgo son "legítimas", y que él no teme un proceso de primarias, pero que abrirlo ahora sería complicado por todos los cambios que hay que hacer. En este sentido, ha recordado que ya existe un procedimiento reglado para elegir a los candidatos, que se ha aprobado en un congreso.

Además, al finalizar su intervención el alcalde ha bromeado sobre la posible candidatura de Huete, que le acompañaba en la rueda de prensa. Éste era el momento.

A este respecto, Huete ha coincidido con el alcalde en que ya existen unos mecanismos aprobados, y que todos tienen que trabajar en beneficio de la ciudad y del partido. En este sentido, ha aplaudido que exista un interés de los afiliados por encabezar candidaturas, pero subraya que hay que respetar los procesos ya articulados.

Villarejo y Cospedal

Sobre las noticias que relacionan a la ex presidenta del PP y de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, con el comisario Villarejo, Mariscal ha reconocido que no las ha escuchado. En cualquier caso, considera que estas grabaciones sólo "emponzoñan" la vida política y no habría que hacerles caso.