Una rata provoca la reubicación de 225 niños de infantil y primaria de un colegio de Loranca

Son niños de tres aulas de Infantil y seis de Primaria del CEIPSO Velázquez, en el barrio de Loranca, en Fuenlabrada, los que se han visto afectados por la presencia de una rata en una clase. Fue en la tarde de este lunes cuando la limpieza del centro detectó a un roedor, al que no pudieron atrapar y optaron por cerrar el aula. Desde la dirección del centro, llamó al Ayuntamiento para que se personase la empresa de desratización e intentarán atrapar al animal, que ya no estaba en la clase.

Fuentes municipales aseguran que la citada empresa no ha encontrado esta mañana “ninguna rata, excremento, ni tampoco material roído, y por lo tanto, ningún indicio de presencia de roedores”. Además, afirman que fue este mismo lunes cuando se hizo la "campaña periódica de desratización que de forma habitual se realiza en los equipamientos públicos". De momento, se han dejado instaladas trampas en varios puntos y mañana lo operarios volverán al colegio.

La directora del centro Rebeca Romero ha asegurado a SER Madrid Sur que inmediatamente se ha decidido trasladar a los niños, unos 225, a otras dependencias del colegio para evitar problemas. Así los alumnos se han repartido entre la biblioteca, el laboratorio o la clase de música de secundaria, con lo que el funcionamiento normal del colegio se ha visto alterado.

No obstante, asegura que hasta no tener una total seguridad de que no hay roedores, los alumnos no volverán a las aulas y por eso, hasta pasado el puente de Los Santos, se prevé que los niños sigan desplazados temporalmente en otras clases. Romero asegura que nunca han tenido problemas con el servicio que “envía el Ayuntamiento, siempre que hemos requerido algo, de cualquier tipo, hemos tenido una atención rápida y adecuada”.

Si es cierto, que algunos padres de alumnos han asegurado haber visto alguna rata en las proximidades del centro, situado cerca de las vías de tren y del campo. Desde el PP se ha pedido al gobierno local una solución y han recordado que llevan tiempo exigiendo un Plan de desratización para toda la ciudad.