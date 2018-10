Es uno de los juegos más esperados del año, de eso no hay duda. Y supone la vuelta al lejano oeste, un entorno tratado en ciertas ocasiones en los videojuegos, pero para nada sobreexplotado. Es Red Dead Redemption 2, la gran historia de vaqueros hasta la fecha.

Si en el primer Red Dead Redemption encarnábamos a John Marston, un bandido retirado que se ve obligado a volver a delinquir para salvar a su familia y que las autoridades puedan apresar al líder de su antigua banda, en esta segunda parte viajamos unos años atrás para tomar el papel de Arthur Morgan, otro de los miembros de la misma banda de forajidos, que ese tiempo está en plena actividad. La historia tiene lugar en el salvaje oeste en 1899, cuando el modo de vida de los cowboys está comenzando a ser desplazado por los ferrocarriles y el desarrollo de las primeras ciudades. La banda de Dutch Van Der Linde afronta un último golpe, ése que promete una dorada jubilación a todos sus miembros. Si sale bien, claro.

Formamos parte de la banda de forajidos de Van Der Linde / Rockstar

Y partir de aquí, libertad. Sí, porque Rockstar es especialista en mundos enormes, vivos e interactivos. Lo hemos visto en cada Grand Theft Auto, y en el oeste también lo han vuelto a conseguir, con una historia principal y centenares de ocupaciones secundarias pero interesantes. Recorreremos desiertos, montañas, pantanos, zonas rurales e incipientes núcleos urbanos mientras tenemos relación con sus habitantes, con los animales y hasta con la meteorología. Podemos cazar, podemos tomar un whisky en el salón y jugar al póker, podemos tratar de salvar a algún inocente en problemas…y todo ello conformará nuestra personalidad, honor y la reacción del resto de personajes al vernos. A la vez tendremos que huir permanentemente de las autoridades y los cazarrecompensas trasladando el campamento de la banda, una gran familia de malincuentes en la que también entablamos relaciones de todo tipo.

Tiroteos más precisos con Dead Eye / Rockstar

¿Y qué sería del viejo oeste sin unos buenos tiroteos? Evidentemente vamos a tener que ser rápidos desenfundando el revólver para no morir con las botas puestas. En total podremos conseguir (o robar) más de 50 armas como pistolas, escopetas, arcos y alguna sorpresa más, todas ellas personalizables y que deben ser limpiadas y cuidadas para sacar su máximo rendimiento. Y también podremos pelear a puñetazo limpio, cómo no. En los tiroteos es básico controlar la habilidad conocida como Dead Eye, la ralentización del tiempo que nos permite marcar poco a poco a los enemigos para ejecutar disparos letales. Irá de menos a más efectividad, siendo necesario desarrollar nuestra pericia con el gatillo para ganar tiempo y opciones como revelar los puntos débiles del enemigo. Es cierto que le resta realismo al juego, pero le dota de una espectacularidad muy cinematográfica, una sensación que Red Dead Redemption 2 rebosa en su conjunto.

Alternando en el saloon / Rockstar

Desde luego la aventura protagonizada por Arthur Morgan es una oda al detalle. Desde los paisanos huyendo de nosotros por mal el olor producto de la falta de higiene, el vínculo creciente que establecemos con nuestros caballos y el peligro de que mueran, ese armero que nos amenaza con volarnos la tapa de los sesos si tomamos ‘prestada’ algún arma de su expositor, la zarigüeya que se hace la muerta para sobrevivir, las molestas púas de los cactus… podríamos seguir, pero ya os podéis hacer una idea.

Tiros en medio de la nieve / Rockstar

Gráficamente, teniendo en cuenta la extensión gigantesca del mapa, el título es formidable, pero es que también alcanza un alto nivel de detalle tanto en los escenarios como los personajes; además las cámaras cinematográficas que pueden activarse en cualquier momento nos harán meternos de lleno en una película de Sergio Leone o Clint Eastwood. La banda sonora, compuesta por casi 200 piezas, es soberbia y digna de cualquiera de esas películas, ambientando escenas de acción o nuestros paseos por las zonas salvajes. El único punto negativo es que el juego no está doblado al español, pero los textos sí están traducidos. En definitiva, un coloso del salvaje oeste cuya historia principal puede llevarnos entre 60 y 70 horas y superar las 100 si queremos completar las misiones secundarias como acabar con las bandas rivales.

Más actualidad

Esta semana hemos podido probar otro título muy esperado: Call of Chtulhu. Se trata de la aventura gráfica en primera persona basada en el juego de rol de libro ambientado en los oscuros universos de H. P. Lovecraft. El juego, disponible en PS4, Xbox One y PC, nos lleva hasta los años 20 para encarnar a un investigador que tiene el encargo de resolver la extraña muerte de una adinerada familia en una tenebrosa isla. Es una fiel recreación del juego de rol original de Chaosium, donde mantener nuestros puntos de cordura y evitar los enfrentamientos directos contra las criaturas del más allá era básico para sobrevivir. Tendremos que interrogar a testigos, buscar llaves y superar los oscuros sótanos tan habituales en la terrorífica literatura de H.P. Lovecraft, todo ello con una genial iluminación verdosa que amplifica más aún la sensación tenebrosa. Sus toques roleros con habilidades como elocuencia o ciencias ocultas que se pueden ir mejorando para abrirnos opciones son muy interesantes.

Los amantes de la saga de combates masivos Dynasty Warriors, cuya novena entrega acaba de recibir el modo cooperativo vía actualización, tienen ya también disponible para PS4, Xbox One y Nintendo Switch ‘Warriors Orochi 4’, juego que mezcla héroes procedentes de Dynasty y Samurai Warriors. Cuenta con un total de 170 personajes, cinco de ellos nuevos en Warriors Orochi. Ahora se pueden utilizar también ataques mágicos y es muy beneficioso fortalecer los vínculos entre los diferentes héroes para desbloquear habilidades conjuntas más efectivas en el campo de batalla de la China feudal

Playstation 4 y Nintendo Switch acaban de recibir el juego de karaoke Let’s Sing 11, que incluye éxitos como ‘El anillo’ de Jennifer López, ‘Otoño, octubre’ de Manuel Carrasco o ‘I want it all’ de Queen. Además presenta el nuevo modo ‘Concurso mundial’ con el que podemos competir online contra amigos. El juego puede encontrarse en un pack con dos micrófonos, pero también puede utilizarse la aplicación ‘Let’s Sing Microphone’ de forma que nuestro teléfono móvil actúe como micro.

Konami ha anunciado ‘Castlevania Requiem’, una remasterización de dos de los capítulos más famosos de su saga: ‘Symphony of the night’ (PSOne) y ‘Rondo of Blood’ (Super Nintendo). Está en exclusiva en PS Store e incluye gráficos en 4K y Full HD, fondos en alta definición y trofeos. Además ‘Symphony of the night’ llega con voces en inglés y japonés.

Sony ha anunciado los 20 juegos que vendrán precargadas en la Playstation Classic Mini, la versión miniatura de la primera consola de la compañía. Destacan nombres como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil Director’s Cut, Grand Thetf Auto y Tekken 3, y también podremos jugar a otras joyas como Wild Arms, Abe’s Oddyssey, Syphon Filter o Destruction Derby. Playstation Classic Mini llegará al mercado el próximo 3 de diciembre.

La nueva Go Retro Portable! / Retrobit

Las consolas retro también están de moda, y el próximo 30 de noviembre llegará una más. Es ‘Go Retro! Portable’, de ‘Retrobit’, e incluirá más de 260 juegos originales como Tetris, Megaman I, II y III, Ghost and Goblins, Strider o 1942 Gun Smoke. Contará con autonomía de 10 horas y tiene una pantalla de casi 3 pulgadas. Su aspecto es muy similar al de la Game Boy clásica de Nintendo, por lo que el viaje en el tiempo está garantizado. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.