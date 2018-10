Muñiz: "Ha sido un partido muy completo de inicio a fin"

El entrenador del Málaga Juan Ramón Muñiz, habló del gran trabajo de su equipo en el partido de anoche ante el Numancia, que el conjunto malagueño ganó por 2-0, con goles del argentino Gustavo Blanco.

“Desde antes del minuto uno ya hubo presión fuerte, robo de balón, contraataques y caídas a su espalda”, indicó.

No hay partido cómodo

“Partido cómodo nunca hay. Para que sea cómodo tienes que competir y trabajar bien. Hemos tenido fortuna, buscada, en el primer gol, que se hizo muy temprano. Eso te abre el partido, te da confianza, tranquilidad y puedes manejar mejor el partido”.

Liderato

“El liderato no es algo demasiado importante hay que sumar, si es de tres en tres mucho mejor. La clasificación irá moviéndose, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ser muy fuertes mentalmente. No podemos venirnos arriba cuando vayamos primeros ni abajo cuando no seamos líderes”.

Criterio y lectura

“Desde antes del minuto 1 ya hubo presión fuerte, hubo robo de balón, hubo contraataques, hubo caídas a su espalda. El equipo trabajó muy bien durante los 90 minutos, con mucho criterio y sobre todo leyendo muy bien todas las partes del partido; Hubo un momento que tuvieron la posesión y el equipo estuvo ordenado y tranquilo, no les dejó crear ocasiones. Cuando se hacían ocasiones, se hacía mucho daño al equipo rival y cuando tuvo que tener la pelota, la tuvo. Es motivo de felicitación a los jugadores”.

Partido completo

“Ojalá veamos muchos como estos. Ha sido un partido muy completo de inicio a fin, en aspecto defensivo y ofensivo, con ambición con ganas y con hambre. Hay que mantener esa ambición hasta el último día. El equipo lo tiene que dejar todo, aunque haya días que no se gane”.

Afición

“Tenemos que seguir insistiendo en nuestro trabajo. Es de agradecer lo de la afición, mañana con trabajo, con una temperatura que no es normal en Málaga… Cuando salimos al campo sabemos que tenemos una responsabilidad y siempre defenderemos la camisetea con la máxima ilusión y con el máximo trabajo. Esto es una carrera de fondo, estamos contentos porque vemos que la marcha es buena y vamos acercándonos donde queremos”.