La Fiscalía considera que los dueños de Aifos fueron los culpables de su quiebra

La promotora Aifos entró en concurso tarde, sin cuentas claras y después de que los dueños vaciaran las arcas de la empresa, según se desprende del informe de la Fiscalía.

Por ello el ministerio público pide que Jesús Ruíz Casado pague 120.000.000 de euros al considerarlo culpable de la quiebra de la que fue una de las mayores constructoras de Andalucía

Una calificación demoledora del ministerio público, a la que ha tenido acceso esta emisora, basada en el informe que hizo la administración concursal de la promotora.

Todo para concluir que el matrimonio Jesús Ruíz y Teresa Maldonado, dueños de Aifos, son los culpables de la quiebra de la compañía que entró en concurso en 2009 con una deuda cercana a los 900.000.000 de euros y más de 5.000 acreedores.

Y las causas que apuntan a esa culpabilidad, según la Fiscalía, son múltiples.

Se produjeron irregularidades contables en la empresa. No eran exactos los datos del activo, del pasivo, los saldos no cuadraban, tampoco el inventario de bienes, ni las deudas o los acreedores pero, no era casual, todo iba encaminado a perjudicar a quienes debían dinero.

Dice el ministerio público que, además, los dueños de Aifos vaciaron a la promotora de una parte, no menor, de sus activos limpios, es decir, libres de deudas. Una salida fraudulenta de bienes a otras sociedades de las que el matrimonio era propietario pero a las que libraban del embargo por la quiebra de constructora. Pero es que, además, poco antes del concurso, Aifos compró más de 34.000.000 de euros en acciones propias que estaban en otras sociedades del grupo que, de esta forma, se desvinculaban de la matriz y sus problemas de dinero.

Problemas que no eran menores. Entre 2006 y 2008, poco antes de la quiebra, el valor de los fondos propios y el patrimonio de Aifos se depreció en casi 211.000.000 de euros y sus activos más de 322.000.000 de euros.

Además, dice la Fiscalía, los dueños de Aifos retrasaron la solicitud de concurso. A principios de 2007 ya sabían que a empresa no era viable, la petición de quiebra llegó en verano de 2009, en ese periodo se pergeñaron las maniobras para descapitalizar la sociedad.

El ministerio público añade a este rosario de presuntas irregularidades dos asuntos más: la poca o nula colaboración de los dueños con los administradores concursales y el que hayan hecho operaciones para quitar bienes de la empresa cuando ya estaba intervenida.

Por todo ello tanto la Fiscalía como el despacho Ley57 que representa a buena parte de los afectados piden que se declare a Jesús Ruíz y Teresa Maldonado culpable del concurso, que devuelvan lo que sacaron del patrimonio de Aifos y que paguen los 120.000.000 de euros en los que se estima la diferencia entre lo que valía la compañía y lo que aún debe.