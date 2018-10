Casimiro: "Creo que levantar expectativas es muy bueno"

El entrenador del Unicaja valoró la previa del partido contra el Fiat Turín de la Eurocup y del espectacular arranque de la temporada de su equipo, algo que ha traido mucha esperanza a los aficionados. "Nuestra parte es generar ilusión de puertas hacia fuera y si se pueden levantar expectativas es muy bueno para el club y nuestro trabajo dentro es tener la mentalidad que no es fácil, que nos cuesta trabajo estar ahí y que tenemos una buena dinámica, pero tenemos que cuidarla".

El Unicaja ha mostrado muchas virtudes hasta el momento, pero el entrenador asegura que no han llegado a su mejor nivel. "El equipo puede mejorar en aspectos de regularidad. No creo que sean dinámicas constantes. Me refiero a los dos terceros cuartos que hicimos en Manresa y contra Zaragoza. Esa continuidad y esa brillantez poderla llevar a otros cuartos sería bueno. La solidez defensiva de esos momentos poder exportarla a más cuartos. La solvencia reboteadora de algunos momentos para poder correr y romper los partidos poder tenerla más minutos".

Casimiro habló del Fiat Turín, que a pesar de ser el colista, considera que es peligroso. "Tienen muy buen equipo. En la Lega van 2-2, han tenido más partidos fuera de casa en este inicio de Eurocup y eso les ha castigado. Son un muy buen equipo, con seis jugadores, al igual que el Unics, de origen norteamericano con un gran físico, que juegan duro, que son muy atlético y tienen bastante talento. Lo que menos tenemos que mirar la clasificación y sí prepararnos para un partido difícil fuera de casa que siempre entraña una dificultad mayor y contra un equipo con talento físico y de baloncesto".