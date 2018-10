Sine die para la unidad satélite de radioterapia en Soria

Soria vuelve a ser discriminada. La Junta de Castilla y León pondrá en servicio en 2019 una unidad satélite de radioterapia en Ávila. Para Soria no hay ninguna previsión al respecto. Así lo ha expresado esta mañana el Consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado. “De la misma manera que no hemos tomado esta decisión en Ávila hace un año y la hemos tomado ahora porque tenemos garantías”, ha dicho el Consejero en alusión a las ratios.

A pesar de que el viernes salían a la calle más de 5000 sorianos para pedir mejoras sanitarias, cuatro días después las movilizaciones han caído en saco rato. Es un tratamiento diario de lunes a viernes por lo que los pacientes sorianos sufren los inconvenientes de viajar todos los días en ambulancia o si lo hacen en su vehículo particular perdiendo dinero porque la dieta no compensa al 100%.

Desde la AECC, su Presidente en Soria, Fernando Ligero, reconoce que además del problema sanitario existe un problema económico porque el servicio es muy costoso. “Si eso es rentable o no económicamente, lo que hay que ver es que lo sea sanitariamente porque todo el mundo dice yo pago los impuestos aquí igual que lo hacen en Madrid y tengo que tener las mismas atenciones”, ha explicado Ligero.

Ligero es partidario de que los enfermos no tengan que salir de Soria. Anque advierte que la asociación ha sido reivindicativa, no va a llevar a cabo ninguna acción puntual para pedir la unidad satélite de radioterapia. “Lo que hacemos es solicitar, la asociación no vamos a estar todo el día debajo de las ventanas de la Junta de Castilla y León pidiendo”, advierte el Presidente.