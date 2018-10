Bautista: "Si hubiese moto podría haber estado más arriba"

Después de conocer el 4º puesto que firmó, Álvaro Bautista, en Australia donde fue campeón del Mundo de Moto3 en el año 2006, muchos se preguntan y el propio Bautista también que hubiera pasado si el piloto de Talavera de la Reina hubiera tenido una moto oficial en las nueve temporadas que ha corrido en la Categoría Reina porque esto se acaba para Bautista que el próximo año correrá el Mundial de Superbikes. Pregunta a la que solo encontramos una única respuesta. Ese 4º puesto conseguido, en el Circuito de Phillip Island, con una de las motos oficiales de Ducati. La moto que pilota Jorge Lorenzo ausente en Australia por lesión.

Álvaro Bautista: "No" ha hecho "nada raro, lo que pasa es que cuando tienes mejor mecánica es todo mucho más fácil" y señaló que sabe "cuál" es su "potencial".

"Yo sé como soy y sé mi potencial y hasta dónde puedo llegar y es lo que ya he dicho siempre, que donde tengo que estar es aquí", recalcó Bautista, quien recordó que a él lo que le gusta es "correr en moto". "Y si puedo ganar, ganar".

"Siempre que tenga una moto competitiva en algún sitio pues me va a gustar y aquí no tengo una moto oficial y es muy complicado, pero este fin de semana he tenido la oportunidad de Ducati, de coger una moto oficial, y en pocas vueltas he podido estar luchando con los de arriba", dijo el piloto de Talavera de la Reina.

"Eso quiere decir que la moto también influye mucho, entonces, irme a Superbike, con Ducati oficial, ahora mismo me motiva incluso más, porque sé lo que son capaces de hacer y el potencial que tienen y sinceramente estoy contento porque allí voy a tener armas para luchar por hacer buenos resultados", continuó Bautista.

En algún momento de la carrera Álvaro Bautista llegó a ocupar la segunda plaza y dijo no sentir nada especial. "Pensé que aquí es donde tengo que estar, en toda la 'pomada' y no pensando en luchar por estar el décimo y es la carrera de todo el año en la que más cómodo me he sentido", admitió.

"Siempre he intentado hacer lo mejor posible y aquí he tenido la oportunidad de tener una moto muy competitiva y en solo un fin de semana ya estábamos con los mejores, así que, sinceramente, si hubiese tenido una moto así desde hace tiempo podría haber estado mucho más arriba, pero son las circunstancias y es lo que hay, no podemos volver hacia atrás", se lamentó Álvaro Bautista.