'Nos faltaron los paraguas'

Estimado Colega

¡Era de esperar!

La casi prehistórica conexión ferroviaria entre Algeciras y el resto del mundo tenía que romperse ante el permanente abandono que sufre.

Ha sido la lluvia pero podría haber sido simplemente el devenir del tiempo.

La consecuencia es que vamos a estar tres meses sin tren, sino más, porque ésta es de esas reparaciones que, por el lamentable estado de la infraestructura, según van arreglando se va rompiendo.

Tendremos que aguantarnos, porque nadie, ningún político de la comarca ni ninguna organización económica se esforzará mínimamente en exigir de verdad que se agilice la reparación.

Habrá muchas lamentaciones pero pocas soluciones.

Yo no soy de los que defienden el no hay mal que por bien no venga. Siempre he preferido que vengan los bienes y no comparezcan los males.

No obstante, para algo ha servido la debacle ferroviaria, para saber que el gobierno del Partido Popular nos engañó subrepticiamente, cambiando una palabra que pasó desapercibida.

El proyecto de la Línea Algeciras Bobadilla dejó de ser de modernización para llamarse de mejora y eso supuso que su presupuesto bajara de los 1.300 millones de euros a los 350.

Se redujeron el número de vías en algunas zonas y en otras se canceló la planificación de un nuevo trazado para mantener el ya existente, entre ellos precisamente el que se ha roto.

Es una lástima que las míseras inversiones previstas por los populares para nuestro tren no incluyeran, junto a las traviesas con las que hacerse selfies en la estación, algún que otro paraguas para proteger la vía de la lluvia.