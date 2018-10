Romero propondrá declarar a Ruiz Boix persona non grata en Los Barrios

La noticia desvelada en la mañana de este miércoles por la Cadena SER ha dinamitado la política del Campo de Gibraltar. En declaraciones a esta emisora, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, desveló las supuestas intenciones del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, de montar una moción de censura contra el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Luis Ángel Fernández (PP), para dar el gobierno comarcal al Partido Socialista. Al parecer ambos habrían mantenido un encuentro o algún tipo de conversación el pasado mes de junio.

Ese supuesto contacto, reconocido por el regidor sanroqueño, se habría producido días antes de la firma el 13 de junio del convenio entre la Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento barreño, para la prestación y explotación de los servicios municipales de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y recogida de residuos, que ayer fue rechazado por el pleno.

Romero se ha apresurado en "desmentir" ese encuentro, afirmando que es una "cortina de humo" porque él no se ha sentado con el alcalde de San Roque "porque no se sienta con corruptos", según dijo en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia este miércoles. Romero llama "corrupto" a Ruiz Boix porque dice que "habla con empresarios de la comarca para colocar a familiares de su equipo de gobierno".

El alcalde de Los Barrios llega aún más lejos, anunciando la "ruptura de las relaciones de su ayuntamiento con el de San Roque" mientras Ruiz Boix sea alcalde y propondrá al pleno de su Corporación que el pleno ordinario del 12 de noviembre declare al regidor sanroqueño "persona nongrata". Romero ha llegado a decir que el convenio del agua para Los Barrios no se ha firmado porque Ruiz Boix "ha presionado a técnicos de la Mancomunidad para que no saliese adelante".

La tensión generada por el largo y polémico pleno de la Junta de Comarca ha podido ser el detonante de una importante crisis en la institución comarcal, pero el vicepresidente del ente comarcal, el Popular David Gil, se ha encargado de restarle importancia. Gil asegura que este asunto "no es una guerra suya". El popular, también portavoz de su formación en el ayuntamiento barreño, ha insistido en que "todo viene de una pelea anterior de dos alcaldes, el de Los Barrios y el de San Roque".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios, el Popular, Luis Angel Fernández, no ha querido hacer declaraciones al respecto, afirmando irónicamente que "no puede hablar de una reunión en la que no estuvo", en alusión al posible encuentro entre Ruiz Boix y Romero.