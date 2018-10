Oposición y vecinos acusan al PP de dar largas para no aplicar la normativa actual

El Ayuntamiento ha convocado una "Jornada del ruido" como primer paso del proceso de actualización de la ordenanza. El punto de partida es el borrador del pasado mes de marzo y se propone una mesa de trabajo que aportará propuestas a la nueva ordenanza y que conformarán personas de distintos sectores.

Habrá representantes de los comerciantes, los hosteleros y la presencia vecinal se reduce a un miembro por cada una de las 5 junta de distrito. También técnicos de Vía Pública, Medio Ambiente y Urbanismo.

Los vecinos califican la reunión de hoy de "pantomima" de cara a la galería para dar largas y no aplicar la actual ordenanza del ruido. Asegura la presidenta de la asociación del Centro Tradicional, Alcázar Moreno, que las zonas que más sufren este problema deberían contar con mayor representación vecinal en esta mesa del ruido.

La edil del área, Mari Carmen de España, mantiene que la mesa del ruido y la tramitación de la ordenanza son cosas independientes pero complementarias. Hoy ha firmado el decreto para iniciar los trámites de consultas previas para que todos trasladen sus propuestas.

Oposición

Para la oposición hay muchos flecos que atar y, al igual que los vecinos, acusan al gobierno del PP de actuar sin planificación.

Guanyar no entiende que se dé el mismo tratamiento y la misma representación a todos los barrios de Alicante. Dice la edil Shaila Villar que los vecinos del Casco Antiguo y del Centro Tradicional sufren unos problemas muy específicos y una realidad concreta que no sufren en otras áreas. Si la mesa se crea tal y como está pensada ahora, asegura que no será operativa.

Desde Compromís, Sonia Tirado ve un despropósito lo que ha ocurrido esta mañana. "No hay nada previsto ni preparado", y eso pone en peligro la modificación de la ordenanza del ruido.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, acusa al PP de orquestar un "sainete" para evitar afrontar el problema que vive Alicante y darle solución.

En la misma línea se pronuncian los socialistas. Esperan que no se retrase la modificación de la ordenanza.