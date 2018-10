Cervera: "La clave será el partido de vuelta"

La ronda anterior de Copa supuso un cambio de dinámica para el Cádiz. No solo por la victoria ante el Zaragoza, en ese choque Cervera encontró parte de la fórmula que parece puede traer el éxito al equipo amarillo. Un banco de pruebas que ha servido para despejar dudas y que los menos habituales no pierdan ritmo competitivo. Álvaro Cervera reconoce que "los entrenadores no somos máquinas perfectas y siempre tenemos dudas. Eso nos hace pensar más y nos hace mejores. Utilizamos otros sistemas en copa para ver cómo nos va. Por eso en copa hemos intentado hacer cosas diferentes en la liga y casi siempre fue con dos delanteros".

Ahora, ya en dieciseisavos de final, el Cádiz no tira la competición aunque su entrenador es consciente de la dificultad de la ronda ante el Espanyol. "Posibilidad de pasar siempre hay, pero la clave es la vuelta. Me gustaría ver un equipo que compitiera. Esta semana podemos hacer que solo repitan 2 o 3 jugadores y eso es una ventaja. Así se puede competir bien en las dos competiciones" asegura.

La revelación de la temporada está siendo el canterano Manu Vallejo. Cervera alaba la fuerza de un joven talento que "nos está sorprendiendo a todos. Lo hace bien donde lo pongas, es despistado en lo táctico, pero con las ganas lo suple".