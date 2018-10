Jorge Cordero: "El Cádiz tiene plantilla para estar entre los seis primeros"

El primer año teníamos una gran plantilla y no lo pudimos conseguir. En el segundo teníamos menos presupuesto e hicimos una plantilla muy competitiva, me tuve que ir antes del mercado de invierno pero me siento algo partícipe de ese ascenso a Segunda que me dio una alegría grandísima.

El Cádiz tiene una gran plantilla, pero la segunda es muy complicada. El Cádiz debe estar arriba y la situación que refleja en la tabla no es en la que estará.

El Cádiz puede pelear por el play off, no tiene que envidiarle nada a los equipos que están arriba, su sitio es estar entre los seis primeros, pero sin ninguna duda. La liga del Cádiz y la del Elche son distintas.

El despido de mi hermano fue bastante injusto. El trabajo de mi hermano deportivamente es indudable. Se vendieron jugadores como Aridane, Alvarito, hay jugadores importantes como Garrido y Manu Vallejo que lo dejó blindado.

Hace tiempo que no hablo con él y está claro que los problemas que han tenido con gente de mi familia pues eso duele.