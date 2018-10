Calleja: "Solo pienso en el futuro del Villarreal, no en el mío"

Javier Calleja, entrenador del Villarreal, analizó este miércoles en rueda de prensa el choque de la ida de la Copa del Rey que les enfrenta al Almería y en el que el técnico reconoció que deben "ser un equipo más fiable y que no cometa errores".



El entrenador admitió que les falta regularidad y constancia a lo largo de los noventa minutos, y que, aunque "se han hecho cosas bien", la falta de regularidad les ha hecho perder puntos. "Eso es lo que debemos cambiar, ser fuertes de cabeza y confiar en el trabajo y en lo que somos como equipo", añadió.



En referencia a cómo están llevando la situación los jugadores, Calleja no escondió que están dolidos porque ven que hacen cosas bien "pero que no son suficientes para poder ganar los partidos". "Estamos con ganas de revertir esta situación y tenemos la oportunidad de hacerlo en este partido de Copa del Rey", comentó.



En cuanto a lo que se refiere exclusivamente al partido de Copa del Rey, Calleja declaró que "llega otra competición diferente, ilusionante, que empezamos ahora y en la que queremos hacerlo bien y llegar lo más lejos posible".



El técnico del Villarreal advirtió de que los encuentros de esta competición son siempre peligrosos y que deben centrarse en su juego y "no pensar si es de una categoría o de otra". "La experiencia nos dice que si bajas los brazos te pasan por encima", comentó.



A la hora de valorar a su rival, el Almería, Calleja afirmó que son "un equipo valiente, que intenta incomodar desde arriba y desde la salida del portero" y que no cree que cambien su sistema de juego porque "tienen mucho que ganar y poco que perder".



El técnico cuenta con las bajas de Toko Ekambi, Bonera, Barbosa y los lesionados de hace tiempo, a la que se ha sumado la de Morlanes. Por eso, Calleja anunció que van a haber cambios, y que se hará un "once competitivo pero diferente del habitual", en el que podrían tener cabida jugadores del equipo filial.



A pesar de ello, el entrenador recalcó que van a continuar con el sistema y con la base de juego que vienen haciendo, y en la que solo van a cambiar el perfil del jugador pero manteniendo la idea.



En cuanto a la situación personal, Calleja reconoció que quiere salir de esta situación y que se encuentra "motivado para ello" y que quiere que "la gente tenga alegrías". En este sentido, el técnico del Villarreal no se plantea su futuro y declaró que solo piensa en "sacar lo mejor para el club y lo que toque ya vendrá".

