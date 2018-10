PolíticaTwitter

Cada semana que pasa lo tengo más claro: hemos abandonado los grandes debates por cuestiones que podríamos resumir en unos cuantos caracteres; lo importante tiene que caber en un tuit, si no lo hace es demasiado complicado. Y así nos va. Vamos superando cotas de intrascendencia en cada propuesta que se suma a la corriente de tendencias. El debate de las insignificancias, así se podría definir el estado del discurso político que vivimos estos días; y a pesar de lo evidente, hay codazos a diario entre los líderes políticos para estar a la altura intelectual -siendo irónicos- de la última ocurrencia o para marcar el paso con la última moda tuitera. Es curioso porque entre la mordaza impuesta para no salirse de lo políticamente correcto y la carrera por el impacto en las redes sociales, el panorama es desolador.

¿Queda algo de valor para debatir asuntos tan importantes como el futuro del sistema público de pensiones, la brecha salarial entre hombres y mujeres o promover un verdadero pacto por la Educación? ¿O estos son asuntos poco mediáticos? ¿Tendrá que ver esta nueva adicción de la clase política al ‘me gusta’ y al ‘retuit’ con que la mayoría lleva toda la vida bajo el paraguas de un partido chupando del bote?

Cuando un cargo público tiene que sobrevivir vinculando su futuro y un plan de pensiones a su trayectoria política es que algo se ha hecho mal. Con ese lastre -el no conocer trabajo fuera del coche oficial- es complicado exigirle a nuestros representantes mayor riesgo personal que el publicar diariamente una reflexión vía Twitter o Facebook. Pedirles profundidad o arrojo para proponer mejoras de calado es demasiado; es pedirles que se jueguen el sillón y, claro, fuera hace mucho frío como para jugársela haciendo política. Mejor entretenerse con el Candy Crush, leyendo el periódico o defendiendo al compañero de turno recitando el argumentario del día. Quien piense que esto no pasa factura solo tiene que mirar alrededor; después surgen los iluminados y todos se echan las manos a la cabeza como si no se lo hubieran visto venir.

Si la democracia acaba siendo el patio de recreo de unos pocos, ojo a las consecuencias. A veces creemos que no podemos retroceder y perder los derechos conquistados, pero la historia nos enseña que caemos en un error si pensamos así.