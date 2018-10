Fernando Clavijo se persona ante el TSJC por los reiterados retrasos de la Fiscalía

La instrucción del denominado 'caso Grúas' ha llegado a un punto de no retorno tras numerosos vaivenes y providencias. Ese punto de inflexión ha sido la personación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en las diligencias que se practican por el citado caso y por las que aún no se ha determinado si el jefe del ejecutivo regional debe ser llamado por el TSJC a declarar en calidad de imputado o no, puesto que le asiste su condición de aforado. En el escrito de personación, al que la SER ha tenido acceso, se realiza un prolijo relato de los numerosos trámites y resoluciones desde el Auto de 15 de junio de 2017 del juzgado de Instrucción Número 2 de La laguna por el que se acordó el sobreseimiento y archivo provisional y archivo de la causa, la posterior revocación del citado auto por parte de la Audiencia Provincial y el cambio de postura por parte de la Fiscalía que sí encontró indicios de delito cuando, en un principio no lo había hecho. Además, los letrados de Clavijo recuerdan que el Ministerio Fiscal incumplió las providencias del TSJC por las que se instaba a la fiscalía a que emitiera un informe.

Ese incumplimiento se produjo en cuatro ocasiones con providencias dictadas el 12 y 13 de diciembre de 2017, el 16 de abril de 2018 y el 27 de junio de 2018. Según aseveran los letrados de Clavijo en su escrito a la Sala de lo Penal del TSJC, los plazos que se ha tomado el Ministerio Fiscal, primero y sobre todo en los trámites ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna y, por último, su representación ante el TSJC, "exceden escandalosamente de los marcados por la ley". Del mismo modo, en el escrito se apunta que los efectos de la "indebida dilación y retardo injustificado de las actuaciones, podría constituir una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, no solo por retardo injustificado de las actuaciones sino, también, para una injustificada alternación del órgano competente para conocer del asunto".

Nuevo plazo

Precisamente tras el escrito de personación de Fernando Clavijo, ha sido la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien ha dado a la Fiscalía un plazo improrrogable de cinco días para que realice su informe de "competencia y contenido" del 'caso grúas' y la posible imputación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un caso que se remonta a su época como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna y que instruye el Juzgado Número de 2 del municipio. Este dictamen aclarará si el Ministerio Público considera que hay indicios para imputar al presidente del Gobierno y abrir diligencias, precisan desde el TSJC, que expone que al tratarse de una providencia dictada por vía telemática, el Ministerio Fiscal dispone, además de del plazo de cinco días hábiles improrrogables, un segundo plazo de 10 días naturales para contestar.