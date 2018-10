Vicente: "Va a ser el partido más difícil de mi vida"

Vicente Gómez regresa a la Isla. El canario, al igual que David Simón, visitará Gran Canaria por primera vez con una camiseta diferente a la de la Unión Deportiva. "Va a ser el partido más difícil de mi vida. Vas a luchar contra tus sentimientos. Que pase pronto", explica el centrocampista.

La duda estará en saber cómo recibirá el estado de Gran Canaria a su ex capitán, que afirma ser un aficionado más amarillo. "Espero un recibimiento bueno porque siempre defendí el escudo. Fui un profesional", reflexiona. Para Vicente, el duelo será muy emotivo por volver a encontrarse con sus amigos.

"Yo no estaba bien y no estaba a gusto. Estaba triste en Las Palmas. Me sentía muy responsable y entré en un bucle y estaba más deprimido de lo que pensaba", confiesa. De esta forma, el jugador explica cómo decidió hacer las maletas y poner rumbo a Galicia.

Ahora, como uno de los imprescindibles para Natxo González, Vicente vuelve a Gran Canaria para venirse con los tres puntos para A Coruña. La clave del duelo, para el isleño, está en tener la pelota. "Somos el Dépor, queremos el balón y queremos ganar el partido", afirma. Vicente Gómez cree que su escuadra debe "aislar a la gente de arriba", y el duelo "va ser un buen desafío. Tenemos que aprender de Córdoba y tener la personalidad suficiente", explica.

"Nosotros no vamos a firmar ningún empate. Luego viendo el contexto veremos si el empate es bueno o no", comenta el jugador blanquiazul. Sobre la Unión Deportiva, Vicente señala que son un equipo con mucho margen de mejora todavía. "Da la sensación que no están del todo bien... Pero están arriba y tienen mucha pegada y oficio. Cuando vayan afinando será muy complicado de batir", concluye.