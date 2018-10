El Eldense coge aire en Novelda (1-2)

Novelda C. F.: Maxi Jorge, José Manuel Pamíes “Etxebe”, Alejandro Belda, José Mª Belforti, Óscar Sánchez, Josu González (Dani Liñares 30´), Samu Martínez, David López, Abraham Gómis, Chaim (Jordi Martínez 82´) y Mikel Uriarte (Álvaro Gómez 50´).

C. D. Eldense: Vicent Company, Miguel Ardevinez, Joel Silva, Jorge Botella, Edelmiro Elizalde “Titino”, Pepe Delgado (Mati No Garbarino 73´), Chema Díaz (Melchor Vivo “Nono” 65´), Víctor, Matías Aquino, Mario Uclés y Pablo Carrascosa (Manu Palma 83´).

Árbitro: Francisco Miralles Selma (Valencia). Amonestó a los locales Abraham Gómis y Álvaro Gómez. También a los visitantes Matías Aquino, Chema Díaz y Mario Uclés.

Goles: 0-1 (48´) Jorge Botella. 0-2 (60´) Miguel Ardevinez. 1-2 (63´) Jorge Botella P. P Expulsó por doble amonestación al local Dani Liñares (76´ y 89´).

Campo: Mcpal. de Novelda. Alrededor de 300 espectadores con numerosa presencia de aficionados del Eldense.

Incidencias: 9ª jornada de liga en el Grupo VI de Tercera División.

El Eldense ha sumado esta tarde ante el Novelda, tres puntos de oro que le hacen romper la sequía goleadora y de triunfos que había sumado en las dos jornadas precedentes.

Durante los primeros 25 minutos dio la impresión de que el Novelda llevaba la manija del choque e incluso en el minuto 10 reclamó un posible por mano de Botella dentro del área, aunque el colegiado que estaba muy cerca, no estimó voluntariedad del futbolista azulgrana. Un minuto después Abraham Gómis la tuvo dentro del área, pero el ex futbolista villenense del Elda Industrial no acertó a batir la meta de Company.

Los de Mario Rosas estaban teniendo más presencia en la parcela visitante, pero en el tramo final de esa primera mitad, el Deportivo dio un paso adelante para acabar el primer acto dominando e incluso pudo haberse ido al asueto con ventaja en el marcador, pero el remate de Matías Aquino se fue a las manos del portero del Novelda.

Nada más empezar la segunda mitad, apenas habían transcurrido tres minutos de la reanudación, cuando Jorge Botella marcaba el 0-1 tras cabecear un saque de esquina botado por Matías Aquino.

El Deportivo había cambiado el planteamiento y estaba afrontando el segundo tiempo sin tanta cautela y sí con más ambición frecuentando más la meta de Maxi que vio como en el cincuenta y siete, Aquino estrellaba el cuero en el larguero. Siete minutos más tarde, en un arranque del Novelda, Alejandro Belda marcaba, pero la jugada quedaba invalidada por posición antirreglamentaria.

Rondando el primer cuarto de hora de esa segunda mitad llegaba el 0-2 con idéntico relato que el primero. Saque de esquina botado por Aquino y ahora, Miguel Ardevinez alojaba el cuero en el fondo de la meta local.

Parecía que el partido se le abría de par en par a los de David Bauzá pero un par de minutos después de haber marcado el segundo gol, el Deportivo encajaba el 1-2 en una jugada desgraciada en la que Botella marcaba en propia meta.

El Deportivo estaba siendo mejor y el Novelda ya pagaba el desgaste, sobre todo, de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Con el partido casi decidido pudo haber llegado el 1-3 pero Maxi resolvió con acierto el mano a mano con el azulgrana Manu Palma

Con el triunfo de hoy, el Deportivo ya piensa en el choque del domingo a las 12:00 h en la ciudad deportiva de San Vicente del Raspeig, donde se medirá al recién ascendido Jove Español San Vicente.