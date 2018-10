Como cada miércoles, ampliamos nuestro repertorio musical con las sugerencias que nos acercan nuestros músicos de cabecera. En esta ocasión han sido Iván Domenech y Javi Riera los que 'han dado la nota'.

Domenech propone la canción 'So far away', de la banda Dire Straits y Riera ha escogido el tema 'Post blue' de Placebo. Con ellos hemos repasado también las próximas citas que tienen a la vista sobre los escenarios.