¿Quieres dar miedo este Halloween? Ahí van algunas ideas para tu disfraz

¿Quieres asegurarte de que tu disfraz es el más terrorífico para tu fiesta de Halloween? nosotros también nos lo hemos propuesto y hemos buscado asesoramiento profesional en una tienda especializada en disfraces para que nos cuenten qué es lo que más pide la gente en cuanto a diseños y maquillajes terroríficos.

Damaris Ortega, responsable de La Cucaña, nos guía en un recorrido por las últimas tendencias para celebrar la noche más terrorífica del año, una tradición importada que ha venido para quedarse y que está presente ya en colegios, institutos, locales de ocio y hasta empresas, como nos han contado algunos de los clientes que hemos encontrado dando los últimos retoques a su atuendo terrorífico.

Si aun no has preparado tu disfraz, todavía estas a tiempo, pero ten en cuenta un ingrediente que no puede faltar: la sangre.