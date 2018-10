Sant Antoni mantiene su rechazo al tráfico de mercancias y vehículos en el puerto

Aunque se quiere mantener la unanimidad en torno al acuerdo adoptado en 2017 para que el puerto de Sant Antoni sea solo de pasajeros, sin que puedan entrar coches, o que lleguen cruceros sin amarrar en las instalaciones portuarias, el Partido Popular considera demasiado "drástica" la propuesta en la que se trabaja actualmente en el Parlament Balear para modificar la Ley de Transporte Marítimo.

De hecho, el PP ha llevado hoy al pleno una moción, que ha sido rechazada, sobre las actividades permitidas en la que se pedía una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran sobre el uso que puede tener el puerto.

El portavoz de la oposición, José Sala, dice que no se apartan de la posición que han mantenido hasta ahora pero lamenta que "no se haya hecho gestión alguna sobre la llegada de cruceristas". Además, según Sala, cada vez que hay más quejas de ciudadanos y deja caer que "es probable que no sea tan mayoritaria como se creía hasta ahora la posición contraria a la llegada de vehículos al puerto"

El alcalde, Josep Tur, dice que quieren mantener el consenso que se logró el pasado año y que se visualizó en propuestas aprobadas por unanimidad tanto en el Ayuntamiento como en el Consell Insular.

Tur afirma que están a favor de que lleguen cruceros "siempre que esto no suponga hacer obras grandes en el puerto y que fondeen fuera". Además, recalca que cada vez es más complicado que lleguen este tipo de buques "que son de mayor tamaño y piden más instalaciones".

Habla de "un cierto cambio de postura del PP que por una lado dice que sí y por otro que no". Ve bien que los ciudadanos puedan decir la suya aunque deja claro que su posición siempre será la de impulsar un puerto "solo para pasajeros, sin vehículos ni mercancías".