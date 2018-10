Estrella Funes gana el premio de investigación de Caja Rural

Estrella Funes López se ha hecho con el premio de investigación de la Fundación Caja Rural. Se trata de la cuarta edición de estos premios de investigación técnica y científica en olivar y aceite de oliva que se ha entregado en un acto desarrollado en el salón de actos de Caja Rural en el Parque Científico y Tecnológico 'Geolit'.

El estudio ganador lleva por título 'El modelado del proceso de extracción del aceite de oliva virgen mediante redes neuronales descriptivas'. En el mismo, Estrella Funes ha dedicado cuatro años de investigación y ha logrado un premio que está dotado con 5.000 euros.

El segundo premio fue a parar a un estudio realizado por José Jiménez Berni y Tomás Roquette Tonreiro. Estos recibirán 2.000 euros por el trabajo 'Mapping cover crop dynamics in mediterranean perennial cropping systems through remote and machine learning methods'.