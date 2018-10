Noche de fiesta en el Reino de León

31 de octubre de 2018. Uno de los días señalados en la historia reciente del deporte leonés, en general, y del culturalismo, en particular. Lo es cada visita de uno de los grandes del fútbol español, algo frecuente en los últimos tiempos pero que no caduca. Esta noche (21:30 horas) volverá a latir el corazón del hincha, del simpatizante o del curioso. Serán 11.000 los que se acercarán al Reino de León en busca de una sonada sorpresa o para ver de cerca a alguno de los pocos ídolos que trae el rival, favorecido por el tan cuestionado formato. El Barça se disfrazará en León. Atrás quedan aquellos tiempos en los que el "SuperDepor", el Atlético o el Athletic Club sudaron para pasar de ronda en el feudo leonés. Eran noventa minutos, un cara o cruz. Diego Tristán, Fernando Torres o Santi Ezquerro acabaron marcando las diferencias.

Ahora el FC Barcelona se presenta en León con sus suplentes y un ramillete (el que le permite el reglamento) de promesas que tendrán su partido de gloria como cada temporada por estas fechas. Hoy será el turno del prometedor defensa juvenil "Chumi", la última perla de la cantera azulgrana donde Carles Aleñá marca la pauta. Pero las grandes novedades en el once de Ernesto Valverde estarán en su debilitada zaga donde las lesiones (Umtiti y Vermaelen) y los descansos (Piqué y Alba) obligan a la alineación de "Chumi", Cuenca y Miranda. Sin embargo, ¿hay algún crack suelto? No es poca cosa poder ver sobre el césped del Reino a Arturo Vidal, el contrastado y polémico inetrnacional chileno y ex jugador del Bayern, o Dembelé, campeón del Mundo con la selección francesa. Otros internacionales, Cillessen, Semedo o Munir y algunos habituales titulares que arrancarán en el banquillo (Lenglet, Sergi Roberto, Arthur...) darán brillo a la novedosa formación azulgrana en la que Denis Suárez debutará en el presente curso.

¿Hay margen a la sorpresa? El idilio que mantiene el Barça con la Copa del Rey tira por tierra cualquier atisbo de campanada en esta eliminatoria en la que la Cultural aspira a competir en su estadio. Desde que en 2014 perdiera la final ante el Real Madrid de Mourinho y Cristiano, el equipo culé ha logrado cuatro títulos de forma consecutiva con un balance demoledor: 30 partidos, dos derrotas, 109 goles a favor y 25 en contra. En este tramo, los modestos Villanovense y Hércules lograron una hazaña: no perder como locales. El último conjunto de Segunda B que se apuntó un triunfo ante el rey de copas fue el Gramanet en 2004.

Ante el campeón comparecerá una Cultural radiante fruto de su racha de resultados que le coloca en el mejor momento de la temporada. El equipo remonta el vuelo, ya gusta al aficionado y Víctor Cea congela las voces contrarias. Además, en su plantilla ganan terreno los meritorios, futbolistas cuyo rendimiento o adaptación impedían semanas atrás las rotaciones y que hoy llaman a la puerta del once inicial. Cea reconoce el riesgo de seguir cargando de minutos su columna vertebral (cayó Señé, Aridane sale de problemas físicos y ahora la rodilla de Antonio Martínez ha dado un aviso) y medita premiar a los Mancebo, Samu Delgado, Liberto y compañía. Incluso baraja dar la titularidad al joven portero Samu Diarrá, que aún no ha debutado en partido oficial. Atrás Vicente Romero seguirá acumulando minutos y Viti recuperará un puesto que parecía fijo.

La Copa del Rey en contadas ocasiones hace realidad los sueños, aunque para muchos lo será ver de frente, aunque diezmado, al admirado Barcelona. Un partido para disfrutar, para ser fiel asímismo, para innovar, para buscar la velocidad en los metros finales (Ortiz puede ser el as que se guarda Cea en la manga para la delantera), para hacerse notar. Para que la afición disfrute del esplendor copero. Para que esta noche la pesadilla cambie de acera.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Diarrá; Saúl, Iván González, Romero, Viti; Bernal, Sergio Marcos, Hugo Rodríguez, Liberto; Samu Delgado, Ortiz.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, "Chumi", Cuenca, Miranda; Samper, Denis Suárez, Vidal; Malcom, Munir, Aleñá.

ÁRBITRO: Melero López.